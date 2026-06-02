Hakan Safi'nin Conte'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Suudi kulüpleri de Fenerbahçe'ye rakip

#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Antonio Conte
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 10:49

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Antonio Conte'ye yaptığı teklifi İtalyan medyası duyurdu. Tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan'dan da iki astronomik teklif geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım ile birlikte başkanlık için yarışacak olan Hakan Safi'nin bir numaralı teknik direktör adayı Antonio Conte.

Napoli'yle yollarını ayıran İtalyan teknik adama Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de yoğun ilgi gösteriyor.

İLK TEKLİF 15 MİLYON EURO!

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Hakan Safi, Antonio Conte'ye sezon başına 15 milyon euro önerdi.

Conte'nin teklifi değerlendirmeye aldığı ve pazar günü yapılacak seçimi Hakan Safi'nin kazanması durumunda görüşmelerin farklı bir boyuta geçebileceği belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 25 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE 2 TEKLİF YAPILDI!

Haberde Conte'ye cömert teklif sunan tek takımın Fenerbahçe olmadığı, İtalyan teknik adama Suudi Arabistan'dan da sezon başına 25 milyon euroyu aşan iki teklifin yapıldığı kaydedildi.

İTALYA MİLLİ TAKIMI İHTİMALİ

Conte'ye İtalya Futbol Federasyonu seçimlerinin ardından milli takım teknik direktörlüğü de önerilebileceği, ancak bu pozisyon için şu anda favorinin Katar ekibini çalıştıran Roberto Mancini olduğu ve Conte'nin tüm seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

Conte, 2014-2016 yıllarında İtalya Milli Takımı'nı yönetmişti.

PERFORMANSI

Conte, Napoli'nin başında geçirdiği iki sezonda 91 resmi maça çıktı ve 54 galibiyet, 19 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayarak 1.99 puan ortalaması yakaladı.

Napoli, 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam döneminde 1 İtalya Serie A şampiyonluğu ve 1 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

