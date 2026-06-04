Hakan Safi'nin 'anlaştım' dediği Luis Suarez'in bonservis bedelini duyurdular!

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Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'la başkanlık için yarışacak olan Hakan Safi, dün akşam yaptığı açıklamada Sporting'in Kolombiyalı golcüsü Luis Suarez ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

"LUIS SUAREZ'LE ANLAŞTIM!"

Seçilmesi durumunda Luis Suarez'i Fenerbahçe'ye kazandıracaklarını söyleyen Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Luis Suarez ile her gün konuştum. Anlaşma sağladık, transferi bitirdim. İnanılmaz, yaşı 28. Attığı golleri, asistleri, dakikaları biliyorsunuz. Ben çok heyecanlandım. Kendisi bana söz verdi, 'Türkiye liginin gol kralı olacağım.' dedi. Ben de ona maaşının dışında bonus koyarken, 15 golden başlamak istedim, 20'den başlatmamızı istedi. 20'ye, 25'e, 30'a, hat-tricklere, derbilere, Türkiye Kupası'na başka para koydum. Türkiye ligi şampiyonluğuna da iki katı para koydum. Artık yeter, iyi maç, iyi oyuncuyla kazanılır. Bize 'Dünya yıldızı lazım.' dedim, benimle dalga geçtiler. 'Limit yok.' dediler. Limit var işte, limit burası arkadaşlar. Bitti sanmayın değerli Fenerbahçeliler, daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak."

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SERBEST KALMA BEDELİ 80 MİLYON EURO

Geçtiğimiz yaz Almeria'dan 22,1 milyon Euro bonservis bedeli, 5,2 milyon Euro bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Sporting'e transfer olan Luis Suarez'in 2030'a dek devam eden sözleşmesinde 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

SPORTING EN AZ 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın haberine göre; Sporting, Luis Suarez için taban fiyat olarak 40 milyon Euro belirledi. Portekiz devinin bu meblağın altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayacağı belirtildi.

Hakan Safi'nin pazar günkü seçimi kazanması halinde kısa süre içinde Lizbon'a giderek yeşil-beyazlı kulüple bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

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PERFORMANSI

Gyökeres'in ayrılığı sonrasında büyük ümitlerle transfer edilen Luis Suárez, Sporting'teki ilk sezonunda 53 maçta 38 gol - 9 asistlik etkileyici bir performansa imza atarak beklentileri boşa çıkarmadı.