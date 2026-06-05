Hakan Safi'den transfer açıklaması: 'Bu akşam sürprizimiz olacak!'

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Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün geleceğine yönelik projeleri ve transfer iddialarına ilişkin beIN SPORTS'ta açıklamalarda bulundu.

"STADIMIZIN BÜYÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ BİRÇOK İŞ GELİŞTİRDİK"

Safi, stat projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevcut stadın kapasitesinin artırılması için uzun süredir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Stadyumumuzun yenilenmesi gerektiğini düşündüğümüz için stadımızın büyütülmesi ile ilgili birçok iş geliştirdik. Bunun için birçok sefer Ankara'ya gittik. Stadımız olduğu yerde 64 bin kişiye çıkabiliyor bunun için izin aldık." ifadelerini kullandı.

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"TESİSLEŞMEDE YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ"

Tesisleşme konusuna da değinen Safi, mevcut yapının yetersiz olduğunu savunarak, "Tesislerimiz artık yetersiz kalıyor. Tesislerimizi Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışır hale getireceğiz. Tesisleşmede yeni bir dönemi başlatacağız." dedi.

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"BU GÖREVE BİR GÜN TALİP OLURSAM DİYE HER GÜN KENDİMİ HAZIR HİSSETTİM"

1999 yılından bu yana Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğunu belirten Safi, adaylık sürecine ilişkin ise "Fenerbahçe'ye hizmet için yöneticilik ve başkanlık hayallerim vardı. Bu göreve bir gün talip olursam diye her gün kendimi hazır hissettim." şeklinde konuştu.

"MALDİNİ, BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR"

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini hakkında da açıklama yapan Safi, "Maldini, benim arkadaşım ve dostum. Kampanyanda yanında olmak istiyorum dedi. Maldini, bu akşam İstanbul'a geliyor. Pazar akşamına kadar bize destek olmak istedi. Maldini, hiçbir görevi olmamasına rağmen iki futbolcu için bizzat devreye girdi." ifadelerini kullandı.

"HİÇ GÖREVİ OLMAMASINA RAĞMEN İKİ FUTBOLCUYA DA TELEFON AÇTI"

Maldini ile futbol üzerine sık sık görüştüklerini aktaran Safi, "Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'ne gidelim mi dedi, bir kere daha kendisine ne kadar kıymet verildiğini gördük. Maldini, iyi bir spor adamı ve iyi karakterli birisi. Futbolu da çok iyi biliyor. Bizim futbol elçimiz. Hiç görevi olmamasına rağmen iki futbolcuya da telefon açtı." dedi.

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"MERİH DEMİRAL VE LUİS SUAREZ İLE ANLAŞTIK"

Transfer iddialarına ilişkin konuşan Safi, daha önce açıkladıkları isimleri hatırlatarak, "Açıkladık bazı isimleri. Kimi açıkladık? Merih Demiral ve Luis Suarez. Şimdi ne diyorlar? Futbolcular kontratlı bunları nasıl açıklıyorsunuz diyorlar. Beni hayallerimden vazgeçiremezler ama kongre üyelerinin kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"MAZBATAYI ALDIKTAN SONRA BUNLARIN HEPSİNİ RESMİ İMZAYA GÖTÜRECEĞİZ"

Transfer planlarının sürdüğünü belirten Safi, "Hayatım boyunca cesaretli oldum, bu işi yapmaya da gönüllüyüm. Sporting'in golcüsü ile anlaştım ben. Kulübüyle de konuştum, tabii ki kulübün haberi var. Merih Demiral ile anlaştık. Mazbatayı aldıktan sonra bunların hepsini resmi imzaya götüreceğiz." dedi.

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"BU AKŞAM DA BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Seçim sürecine ilişkin iddialı mesajlar veren Safi, "Bu akşam da bir sürprizimiz olacak. Ben iddialı biriyim. Fenerbahçe'nin eksiklerini biliyorum. Beni hayallerimden kimse vazgeçiremez. Fenerbahçe için yola çıktık. Para, pul ne varsa geçmişte verdim. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Ben iddialı biriyim. Fenerbahçe'yi tekrar bir numara yapacağız." ifadelerini kullandı.

Safi, eleştirilere de yanıt vererek, bazı çevrelerin süreci manipüle etmeye çalıştığını savundu ve hedeflerinin kulübü yeniden zirveye taşımak olduğunu sözlerine ekledi.