Hakan Safi'den Sadettin Saran'a ziyaret!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile görüştü.

Hakan Safi, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Sadettin Saran'ı ziyaret ederek yaklaşan kongre süreci ve kulübün geleceğine dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İşte Hakan Safi'nin açıklaması;

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Sadettin Saran'ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim.