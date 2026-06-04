Hakan Safi'den Luis Suarez için yeni açıklama: 'Transferler devam edecek'

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Bursa'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinin (FFBDER) merkez Nilüfer ilçesindeki binasında konuşan Safi, sarı-lacivertli kulüp için yeni bir dönemin hafta sonu başlayacağını söyledi.

Hep beraber Fenerbahçe'de olmaya, Fenerbahçe'yi tutmaya, Fenerbahçe'ye gönül vermeye devam edeceklerini belirten Safi, kulübün eksiklerin ne olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Hakan Safi, Fenerbahçe'nin bazı noktalarda geri kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İkinciliğe alıştırılmış durumdayız. Uyutulmuş durumdayız. Uyuşturuluyoruz. Herkesin gözünde bir Fenerbahçe sevdası var ama o Fenerbahçe'nin bir şekilde ayağa kalkması lazım. Ortaya çıkartmamız lazım. Biz bunu ortaya çıkartmak istiyoruz. Ben de hem sevdalı hem de coşkulu bir kardeşinizim. Ben de tribüncüyüm. Tribünlerden geldim sizler gibi. Daha sonra yöneticilik yapmaya başladım. Sonra sponsor oldum. Sponsorluklarım var. Şimdi de başkan adaylıyla karşınıza çıkmış bulunuyorum. Sizin hissettiğiniz duygular neyse hepsi bende de var. Ben de hissediyorum. O yüzden Fenerbahçe'mizi en büyük yapmak için çıktım. Gittiğimiz bu yolda 'Dünya yıldızı lazım.' dedik. Yoksa 100 milyon avroluk oyuncu yerine 10 milyonluk oyuncu açıklardık. İlk önce takım kurgusunu doğru yapacağız. İyi maç iyi topçu ile oynanıyor. İyi topçu da parayla alınıyor."

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- Seçim vaadi Luis Suarez değerlendirmesi

Hakan Safi, seçilmeleri halinde transfer edeceklerini duyurduğu Sporting Lizbon'un Kolombiyalı futbolcusu Luis Suarez ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Aylardır futbolcuyu izlediğini anlatan Safi, "İki defa buluştum kendisiyle. İyi bir skorcu, iyi bir profesyonel. Eşiyle de görüştük, konuştuk. İstatistikler iyi söylüyor. Gol kralı. Rakamları inanılmaz. Adam leblebi gibi gol atıyor. Çok hareketli, çok striker modeli olan bir arkadaşımız. Çok daha başka strikerler vardı. Bizim formatımıza, bizim atak futbolumuza, bizim saldırgan futbolumuza uygun bir adam. Fenerbahçe'nin genlerinde her zaman saldıran futbol vardır, atak futbol vardır. Dolayısıyla bu topçu da öyle bir topçu. Yoksa başka topçuları da gittik, seyrettik. Şampiyonluk istiyor, başarı istiyor. Hem gol kral olmak hem de Fenerbahçe tarihine geçmek istiyor. İnşallah onunla beraber daha transferlerimiz devam edecek." diye konuştu.

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- Aziz Yıldırım'a eleştiri

Hakan Safi, tek dertlerinin Fenerbahçe'yi ilk yılında şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin gelirlerini arttırmaları gerektiğini vurgulayan Safi, "Stadımızı kesinlikle 64 bin 500'e çıkartmamız gerekiyor. Bizim stat gelirimiz şu an 80 milyon avro. Galatasaray'ın 120 milyon avro. Biz her sene zaten o 120 milyon avronun 40 milyon avrosunu stattan yiyoruz. Fenerbahçe'yi en büyük yapmamız lazım. Kapasitemiz şu an 52 bin 500'den 45 bine düşmüş durumda UEFA kriterleri olduğu için. Galatasaray 55 binde, Beşiktaş 40 binde. O yüzden Fenerbahçe'mizin bir an önce stadını yapmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ile ilgili eleştirilerde bulunan Safi, şöyle devam etti:

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"Bizim adımızı bile söylemekten çekiniyor. Biz ne diyoruz? Yirmi sene önce stadımızı yapan kim varsa, Aziz başkan dahil, hepsinden Allah razı olsun. Bir tuğla kim koyduysa da hepsine teşekkür ediyoruz. Ben de bir tuğla koydum. Sizler de koymuşsunuzdur. İlla ki destek sağlamışızdır. O yüzden her amaç için kim savaşıyorsa, kim destek oluyorsa maddi manevi isimlerini söylemekten de çekinmemek lazım. Bu bizleri üzüyor. Hep geçmişin hesapları, artık camia yoruldu. Biz yorulduk. Makamlar, saltanat devam ettirmek için kendi adaylığını devam ettirmeye çalışıyor. Çok ikilem içerisinde. Bir 'Aday olacağım.' diyor, bir 'Olmayacağım.' diyor. 'Benden bu iş artık geçti.' diyor, tekrar çıkıyor. Yani anlamakta zorluk çekiyoruz. Allah uzun ömürler versin. Bu camiamız Aziz başkanımıza, kimseye gösterilmeyen nezaket ve saygıyı gösterdi. Aynı saygıyı biz ondan bekledik. Ama hiçbir zaman vermedi. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi arkadaşlar? 2018'de seçimi kaybettikten sonra ne Ali Koç yönetimine ne Saadetin Saran yönetimine bir kere destek açıklayıcı bir şey söylemedi."

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- "Bizler yeni bir nefessiz, iddialıyız, cesaretliyiz, iştahımız var"

Hakan Safi, önlerine bakmaları gerektiğini dile getirerek şunları aktardı:

"Artık Fenerbahçe isminin markasını doğru şekilde yukarılara taşıyalım. Rakibimizden çok geri kaldık artık. Hepimizi yaralıyor bu. Yaraladığı için artık ne yapmamız lazım? İleriye bakmamız lazım. Geçmişle artık uğraşamayız. Fenerbahçe kavgalardan sıkıldı artık. Önümüze bakmamız lazım, işimize bakmamız lazım. Bizler yeni bir nefessiz, iddialıyız, cesaretliyiz, iştahımız var, maddi manevi zaten kulübün yanındayız. Bizlere destek olup bize teveccüh gösterirseniz sizlerin adına bu emanet koltuğa oturmak istiyoruz. Ona göre de takımı da kendi bildiğim yöntemlerle şampiyon yapmak istiyorum. Bu konuda da iddialıyım. Yaparsam kalırım, yapmazsam da millet gibi de koltuğa yapışmam. Burası arka tarafta hizmet etmek isteyen milyonlarca Fenerbahçe'nin olduğu bir sivil toplum kuruluşu. O yüzden hepinizi sandıklara davet ediyoruz. Sandıklara sahip çıkın, lütfen gelin. Kimi istiyorsanız oyunuza atın. Biz eskiden yeni olmaz diyoruz. Bu bir saltanat savaşı değil. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelilere teslim etme dönemi. O yüzden sorumlu bir Fenerbahçeli kongresi olarak da hepinize büyük görevler düşüyor. Gelin Fenerbahçe'nin geleceğine sahip çıkın arkadaşlar. "

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Finansçı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fatih Fazlı Çığ da kendilerini ziyaret eden Safi'ye teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.