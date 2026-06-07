Hakan Safi'den gece yarısı transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe için hazır!

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Fenerbahçe’de pazar günü (yarın) yapılacak seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, 1 yıldızı daha açıklamaya hazırlanıyor. Daha önce Mason Greenwood, Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaşma sağladığını duyuran Safi, taraftarı heyecanlandıran yeni bir paylaşım yaptı.

Akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Bu dünya yıldızlarına iki yıldız daha getireceğim! Anlaştık, söz benim için paradan kıymetli. Kum saati çalışıyor!” ifadelerini kullanan Safi’nin işaret ettiği isimlerden biri kısa sürede ortaya çıktı.

SEÇİM HESABINDAN 'MADE IN ROMANIA' PAYLAŞIMI

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Hakan Safi’nin seçim kampanyası hesabından, Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’deki şampiyonluk kutlamaları sırasında açtığı ve sosyal medyada akım haline gelen “Made in Romania” şarkısının paylaşılması dikkat çekti.

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HAKAN ÇALHANOĞLU İLE 3+1 YILLIK ANLAŞMA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Hakan Safi, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Safi’nin başkanlık seçimini kazanması halinde transferin resmiyete kavuşacağı ve deneyimli orta sahanın sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Yağız Sabuncuoğlu’na konuşan Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, görüşmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve en önemli oyuncumu ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız.”