Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a olay yanıt: 'Artık kendisini dinlemek istemiyorum!'

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, katıldığı bir televizyon kanalında diğer başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Safi'nin açıklamaları;

"15 ay kulüpte yönetici olmanın hem keyfini sürdüm hem de problemleri gördüm. Ali Koç başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Eksik olan yerlere yıldız oyuncu alınması gerekiyor. İyi futbolcu iyi parayla alınıyor. Atanla tutanın iyi olacağı bir kadro kurmayı planlıyoruz."

"FORVET ALACAĞIZ"

"Dün de görüştüm bugün de görüştüm oyuncularla. Forvet alacağız. Transferi ağustos ayına bırakmayacağız. İsim olarak açıklayacaklarımız var. İnşallah bayramdan sonraki günlerde ufak ufak size bu isimleri vereceğiz.

"AZİZ YILDIRIM ŞUNU ALIN BUNU ALIN DİYORDU"

"Değerli rakibimiz ne diyordu 2018 senesinde futbolcu olarak?' 'Şunu alın, bunu alın. Yıldız oyuncular boş.' diyordu. Sonra da şimdi de görüyoruz fair play anlayışı içerisinde 'Bunlar nasıl alınacak?' diyor. Ben de ne diyorum? Alacağız."

"AZİZ YILDIRIM'I DİNLEMEK İSTEMİYORUM"

"Aziz Yıldırım'ın benim için 'tecrübesiz' söylemine katılmıyorum. Benim yaşım 53. 99 senesinde Fenerbahçe kongre üyesi oldum, deplasmanlara gittim, biber gazı yedim feda olsun. Tecrübe olarak da 15 ay çalıştım. 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları yine aynı. Yeteri kadar sorunları gördüm. O işleri de herkesten göreceksiniz daha iyi yapacağız. Nasıl yapılacağını herkese göstereceğiz. Bunun için enerji lazım, iştah lazım. Kendisini biraz günümüze update (güncellemesini) etmesini istiyoruz. Artık kendisini dinlemek de istemiyorum, hep aynı şeyler söylüyor."

"YERLİ VE YABANCI ANTRENÖRLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Antrenör açıklamıyoruz ama hepsiyle görüşüyoruz. Yerli-antrenör. Sonuçta akıl bir tane. Herkese danışıyorum, futbol aklım herkes. Herkese sorarım."

"ANCELOTTİ İLE GÖRÜŞTÜK"

"Ederson dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Carlo Ancelotti ile 1 hafta önce bir görüşmemiz oldu. Dünya Kupası'nda kendisini Brezilya Millî Takımı'nda birinci kaleci yapacak."

"DERT ETMEYİN"

"Nasıl yapacaksın' diye soruyorlar. Önce getirelim şu topçularımızı da, ondan sonra dert bizim olsun. Bizim de finansçılarımız var. Milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Dert etmeyin."

"DÜNYA YILDIZI SOL BEK İLE GÖRÜŞÜYORUM"

"Kaleci ile görüşüyorum, dünya yıldızı sol bek ile görüşüyorum. Ama en heyecanlandırıcı transferi forvete yapacağım. Hücum hattını en iyi şekilde kuracağız orası çok önemli."

"AVRUPA'DAN TAKIM SATIN ALACAĞIZ"

"Anadolu'dan beş tane pilot takım alacağız. O bölgelerde inanılmaz yetenekli futbolcular var. Buralara göndereceğimiz çok oyuncu olacak. Avrupa'da bir tane takım satın alacağız. Oralarda harcadığımız paraları göreceksiniz, hepsini çıkaracağız."

"YÖRÜNGEMİZİ ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Oyuncuları getireceğim göreceksiniz, oyuncuları görün önce sonra karar verin. Ben transfer yapıyorum bizim yörüngemizi şaşırtmaya çalışıyorlar nasıl yaparsın limit filan diyor ya yapacağız buradayız biz vereceğiz ben alıp getireceğim göreceksiniz."

STAT PROJESİ

"Kapasitemizi 65 bine çıkarmalıyız. Simülasyonunu yaptırdık. Burası yıkılmadan, sadece çatısı alınarak 64 bin 500'e çıkabiliyor çeliklerle. Türkiye'nin en büyük limanını yaptık, büyütmeye devam ediyoruz. Limanımın statikçisi ile stadyumun statikçisi aynı. Çeliklerle büyüdüğünü gördük, 3D çizimlerini yaptırdık. Fenerbahçe'nin kaderi, stadyum büyüyünce değişecek."

"GERLİ 1 MİLYAR EURO OLACAK"

"Fenerbahçe'nin gelirleri 1 milyar Euro'ya çıkacak derken hayal kurmuyoruz. Fenerbahçe GYO kuracağız. Fenerbahçe, 1 milyon metrekare alan alacak. Buralardan hem Fenerbahçeliler hem Fenerbahçe para kazanacak. GYO'nun büyüklüğü Fenerium'dan yukarı çıkacak. Fenerium da büyütülüp halka açılması lazım. Daha başka yatırım araçları da var. Fenerbahçe kendi büyüklüğünü kullanamıyor şu an."

"TESİSLER BİNALARDAN GÖRÜLÜYOR"

"Samandıra tesislerinin dışarıdan binalardan rahat görüldüğü doğru. Maltepe tesislerine bir sene sonra başlayacağız, Maltepe tesislerinin etrafında Samandıra'daki gibi bir yapılaşma olabilme ihtimalini duydum, Ankara’ya gittiğimde bu konu ile ilgili gerekli dilekçeyi verdim. İtiraz ettim."

"TÜRKİYE LİGİNİ BİLEN HOCA"

"Türkiye ligini bilen hoca işini daha iyi yapar. Aralık ayının 25'ine kadar yoğun maç takvimi var. 5-6 seneden beri hiç Türkiye'yi bilmeyen hocaları getirdik. Onlar ligi anlayana kadar 5-6 puan geriye düşüyoruz. Yakalayana kadar da ömür geçiyor. Bu yüzden Türkiye ligini bilen bir hoca istiyoruz."

"MALDINI HAFTAYA İSTANBUL'DA"

"Paolo Maldini'ye teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır dostum. Sağ olsun Milan bizi Atalanta maçına davet etti. Atalanta Başkanı ile tanışma fırsatı da buldum. Maldini önümüzdeki hafta İstanbul'a yine gelecek. Onunla yeni projeler geliştirebiliriz, yeni yatırımlar da yapabiliriz. Biz istemediğimiz halde birkaç futbolcuya da telefon açtı sağ olsun."

"ENTERESAN ŞEYLER OLACAK"

"Teknik direktör tercihimi bir kez daha açıklayayım, bazı hocalar uzun süreli çalışmak istiyor. Ben ise şunu istiyorum, topa değdiğimiz andan itibaren yılbaşı arasına kadar bu takımın kayıp yapmasını istemiyorum. Yerli - yabancı fark etmez, ligin her şeyini bilen hoca diyorum, hocam bu Son haftaya giriyoruz, enteresan enteresan şeyler olacak. Bizi izlemeye devam edin."