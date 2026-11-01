Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a destek: 'Futbolcular sahaya çıkmak istemiyor!'

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Fenerbahçe'nin son seçiminde başkanlığa aday olan Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Safi, Başkan Aziz Yıldırım'a destek isterken, eleştirilerin sezon sonuna bırakılmasını istedi.

İşte Safi'nin sözleri;

Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz Başkan seneye olmayacağını söyledi.

AZİZ YILDIRIM YORUMU

Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır.

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Sene sonuna kadar Fenerbahçe ve Aziz başkan için destek istiyorum. Eleştirmek çok kolay. Önümüzde daha çok maç var. Seçilmiş yönetime destek olunmasını rica ediyorum.

"FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Topçularla konuşuyoruz. Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar, moralleri bozuluyor. Profesyonel de olsalar, gönülleriyle oynuyorlar. Destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Eleştiriyi dozunda yapmak lazım.

"HESABI SEZON SONUNA BIRAKALIM"

Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Burası Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçemiz var. Hep yarın var, yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Hep destek, tam destek demenin bugün tam zamanı. Bugün için gündemde seçim değil, önümüzdeki maç olması lazım. Kimin ne hesabı varsa sene sonuna bırakmalı.