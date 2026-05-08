Hakan Safi ve Aziz Yıldırım istiyor! Transferin parası hazır

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul için adaylıklarını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Safi’nin hayallerini süsleyen dünyaca ünlü yıldız Rafael Leao. Yıldırım ve kurmayları da Portekizli oyuncuyu takibe almıştı. Leao için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

MILAN'LA İPLER KOPTU

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Milan ile Rafael Leao arasındaki ipler tamamen koptu. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun bir daha Kırmızı-Siyahlı formayı giymeyeceği öne sürüldü.

PİYASASI DÜŞTÜ

Milan, Portekizli süper yıldızın sözleşmesine 175 milyon Euro serbest kalma maddesi koymuştu. İtalyan devi, daha önce Chelsea’nin yaptığı 100 milyon Euro’luk teklifi de geri çevirmişti. Kırmızı-Siyahlılar, bu yaz bonservis beklentisini 50-60 milyon Euro seviyelerine kadar indirdi.

ADAYLAR PARAYI ÖDEMEYE HAZIR

Ödemenin büyük bölümünün peşin yapılması halinde 50 milyon Euro’luk bir teklifin kabul edileceği belirtildi. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi’nin bu rakamı ödemeye hazır oldukları ve girişimlerin başlayacağı öğrenildi. İki aday da Leao ile anlaşma sağlayıp seçimden önce bunu duyurmanın planlarını yapıyor.

TÜM KOZLARI KULLANACAKLAR

Rafael Leao’nun Milan’daki maaşı bonuslarla birlikte net 7 milyon Euro. Vergilerle kulübe maliyeti ise 10 milyon Euro’yu buluyor. La Gazzetta dello Sport’a göre yüksek maaş nedeniyle birçok takım teklif yapmaya yanaşmayabilir. Ancak buna rağmen Barcelona, Manchester United, Chelsea ile Suudi ekipleri Al_Nassr ve Al-Hilal bu transfer için teklif yapmaya istekli. Dünyaca ünlü oyuncu için kıyasıya bir rekabet yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Leao’yu ikna etmek için tüm kozlarını kullanacak.

