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Hakan Safi seçim vaadi vermişti! Dünyaca ünlü golcü için ilk resmi temas kuruldu

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Seçim#Hakan Safi
Hakan Safi seçim vaadi vermişti Dünyaca ünlü golcü için ilk resmi temas kuruldu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 17:17

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Serie A devi ile yollarını ayıran dünyaca ünlü golcü ile 'ilk resmi temasını' gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, forvet hattına önemli bir ismi kongre üyelerine açıklamaya hazırlanıyor.

Hakan Safi seçim vaadi vermişti Dünyaca ünlü golcü için ilk resmi temas kuruldu

Sarı lacivertlilerin başkan adayı bu bağlamda, Juventus'un dev golcüsü Dusan Vlahovic için düğmeye bastı.

Konuya ilişkin İtalyan basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

"Dusan Vlahovic ile Juventus arasındaki ipler resmen koptu. Taraflar arasında gerçekleştirilen son görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Sırp golcünün takımdan ayrılma kararı kesinleşti.

Hakan Safi seçim vaadi vermişti Dünyaca ünlü golcü için ilk resmi temas kuruldu

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Milan, oyuncunun durumunu yakından takip etmiş, eski sportif direktör Igli Tare aracılığıyla çeşitli temaslarda bulunmuştu. Ancak transfer maliyetinin yüksekliği nedeniyle Milan geri adım atmıştı. Şu an hem Milan cephesinde hem de oyuncunun geleceğinde belirsizlik hakim.

İMZA PARASI VE MAAŞ TALEPLERİ YÜKSEK GELDİ

Vlahovic’in Juventus ile sözleşmesini yenilememesi halinde bonservissiz olarak ayrılması bekleniyor. Ancak bu durum transferi kolaylaştırmıyor. Tam aksine, oyuncunun ve menajerinin talepleri kulüpleri zorluyor.

Hakan Safi seçim vaadi vermişti Dünyaca ünlü golcü için ilk resmi temas kuruldu

Sırp yıldızın yeni sözleşmesi için yıllık 8 milyon Euro maaş talep ediliyor. Bununla beraber 20 milyon Euro imza parası isteniyor.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI SAFİ'DEN 'İLK' RESMİ HAMLE

Öte yandan Fenerbahçe cephesi de Vlahovic için ilk adımını attı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için ilk temasları kurduğu öğrenildi. Türkiye seçeneği giderek daha ciddi bir ihtimal haline gelirken, kulübün bu transfer için tüm şartları zorlayabileceği konuşuluyor.

Hakan Safi seçim vaadi vermişti Dünyaca ünlü golcü için ilk resmi temas kuruldu

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Hafta sonu yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adaylardan Hakan Safi dikkat çeken açıklamalarda buluşmuştu. Safi, özellikle santrfor hattına “dünya yıldızı” bir isim kazandıracaklarını ifade ederken, Vlahovic ismi bu doğrultuda öne çıkan adaylardan biri haline geldi.

Önümüzdeki saatlerde transferin şekil alması bekleniyor. Hem oyuncunun karar süreci hem de Fenerbahçe’deki seçim sonucu, bu transferin kaderini belirleyecek."

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Seçim#Hakan Safi

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