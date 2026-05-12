Hakan Safi Milano'da görüştü! Fenerbahçe'ye 4 transfer

Fenerbahçe başkan adayı hakan Safi, kritik seçim öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Safi, 2024’te seçilen Ali Koç yönetiminde yer aldı. Kerem Aktürkoğlu’nun maaşını üstlenen Safi, yaklaşık 15 aylık yöneticilik deneyimi sonrası adaylığını açıkladı. “Ne olursa olsun geri adım atmayacağım” diyerek birleşme çağrılarına kapıları kapattı. 53 yaşındaki başkan adayı, anketlerde geride olduğu iddialarına karşı, “Kongre öncesi 4 sözleşmeyi masaya koyarım, neler olacağını görürüz” çıkışını yapmıştı.

Hakan Safi, hayallerini süsleyen Rafael Leao için önceki akşam soluğu Milano’da aldı. San Siro’da Milan ile Atalanta arasında oynanan karşılaşmayı seyretti. Safi, hem İtalyan ekibinin yöneticileriyle hem de Leao’nun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, daha önce 100 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdiği Leao’yu bu kez 50 milyon Euro’ya bırakmaya hazır.

KALEYE MAIGNAN

Öte yandan Hakan Safi’nin Milan kalecisi Mike Maignan’ın da durumunu sorduğu, ayrılık ihtimali olursa Fransız file bekçisi için de devreye gireceği öne sürüldü. Öte yandan Aziz Yıldırım gibi Safi de Atletico Madrid’li Jan Oblak’ın da peşinde. Listede ayrıca Benfica’nın forveti Pavlidis de yer alıyor.

LİSTE İÇİN KRİTİK HAMLELER

Hakan Safi, güçlü bir yönetim kurulu oluşturma yönünde önemli adımlar atıyor. Yıllarca Aziz Yıldırım’ın yöneticiliğini yapan camianın önemli isimlerinden Abdullah Kiğılı, sürpriz şekilde Safi’ye destek açıklamasında bulunmuştu. Sadettin Saran’ın ekibinden bazı yöneticilerin Safi’nin listesinde yer alması bekleniyor. Camianın önde gelen isimlerinden Ruşen Çetin’in yanı sıra Ali Aytemiz’in de yönetim kurulunda olacağı kaydedildi. Hakan Safi’nin Kalamış’taki seçim ofisinde de hazırlıklar tamamlandı ve bu hafta açılışı yapılacak.