Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı!

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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Merih Demiral ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

İşte Hakan Safi'nin sözleri;

İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim.

SUAREZ, FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK

Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi.