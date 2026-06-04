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Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Safi
Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 21:55

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı.

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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Merih Demiral ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

İşte Hakan Safi'nin sözleri;

İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim.

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Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Safi

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