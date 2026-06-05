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Hakan Safi, Mason Greenwood'u açıkladı: '4 yıllığına anlaştık'

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#Transfer#Fenerbahçe#Greenwood
Hakan Safi, Mason Greenwoodu açıkladı: 4 yıllığına anlaştık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 21:48

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ile 4 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Safi, Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını açıkladı.

İşte Hakan Hafi'nin açıklamaları;

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Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir.

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GURURU YAŞIYORUM

Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Paolo Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. (Gülerek) Kendisiyle geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz.

Hakan Safi, Mason Greenwoodu açıkladı: 4 yıllığına anlaştık

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HODRİ MEYDAN DİYORUM

Biri 'Mbappe'yi alacağım' diyor. Diğeri Mbappe'nin adını söyleyemiyor. Diğer yöneticisi 'Ferdi Kadıoğlu'nu alamayız' diyor. Hepsi başka söylüyor. Ayrıca 'Bende beş tane Hakan Safi var' diyor. Hodri meydan diyorum. Biriniz değil, beşiniz gelin. Beraber transfer yapın. Bir tane de söz ben vereceğim.

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#Transfer#Fenerbahçe#Greenwood

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