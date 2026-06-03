Hakan Safi, Lewandowski'yi bitirdi! Fenerbahçe'ye imza atacak

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Fenerbahçe'de pazar günü sandıklar kurulacak ve sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı belli olacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, hafta sonu kıyasıya bir mücadele verecek.

ROBERT LEWANDOWSKI TAMAM!

Başkan adaylarından Hakan Safi, transfere agresif bir giriş yaptı... Safi, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski'nin menajeriyle görüştü ve bireysel şartlarda anlaşma sağladı.

YILLIK 15 MİLYON EURO MAAŞ

Robert Lewandowski'ye 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif eden Hakan Safi, senelik 15 milyon euro ve başarı bonuslarıyla birlikte bu transferi bitirdi. Safi, başkan olduğu takdirde Polonyalı santrfora imza attıracak.

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HAKAN VE MERİH İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Bu arada Hakan Safi; Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın menajerleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Safi, daha önce yaptığı açıklamada iki millî futbolcu ile anlaşmak üzere olduğunu duyurmuştu.