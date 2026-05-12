Hakan Safi, Ibrahimovic ile görüştü! 2 transfer hedefte

Haberin Devamı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, İtalyan devi Milan ile görüşme gerçekleştirdi.

Transfere dair yaşanan bu dev zirvenin konuları ve görüşülen isimler belli oldu.

Konuya ilişkin İtalyan basınında [Ameve] yazılan haber şu şekilde oldu:

"Milan’da transfer stratejilerini belirlemek amacıyla üst düzey bir zirve gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi de katıldı. Kırmızı-siyahlı kulüpte yapılan görüşmede CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve özel danışman Zlatan Ibrahimovic hazır bulundu.

Türk temsilcisinin ziyareti, kulüpteki seçim açısından kritik bir döneme denk geliyor. Safi, transfer hamleleri üzerinden Fenerbahçe başkanlık yarışında rakiplerine karşı avantaj elde etmeyi hedefliyor. İtalya’ya yapılan bu stratejik ziyaret, seçimler öncesinde kararlı adımlar atma niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

İki kulüp arasındaki temas, Pazar akşamı San Siro’da oynanan maçta gözlemlenen hareketliliğin ardından geldi. Safi, Atalanta’ya karşı oynanan ve Milan’ın 3-2 yenildiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu mücadelede Türk adayın dikkati, Christopher Nkunku başta olmak üzere Milanlı oyuncuların performansına yöneldi.

Milano ile İstanbul arasında transfer stratejileri ve öne çıkan isimler

Furlani ve Tare’nin yürüttüğü görüşmelerin ana odağını uluslararası transfer dinamikleri oluşturuyor. Ibrahimovic’in de masada yer alması, Milan’ın kadro yapılanmasına teknik açıdan verdiği önemi gösteriyor.

Her ne kadar birçok oyuncu gündeme gelse de Rafael Leao’nun olası transferi düşük ihtimal olarak görülüyor. Milan’ın Portekizli yıldız için yaklaşık 70 milyon euro talep etmesi, bu transferi Fenerbahçe açısından oldukça zorlaştırıyor. Buna karşın Christopher Nkunku ismi, son maçtaki gözlemler doğrultusunda öne çıkan başlıca konulardan biri oldu.

Haberin Devamı

Milan yönetimi ile Türk başkan adayı arasındaki bu temas, başkanlık yarışındaki hedeflerin kulüpler arası transfer süreçlerini doğrudan etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Safi açısından büyük transfer hamleleri gerçekleştirmek, Fenerbahçe kongre üyelerine güçlü bir mesaj vermek anlamına geliyor.

Türklerin ilgisinin Milan yönetimine etkisi

Tare ve Ibrahimovic gibi isimlerin sürece doğrudan dahil olması, Milan’ın bu ziyareti sadece resmi bir görüşme olarak görmediğini, olası bir iş birliğini ciddi şekilde değerlendirdiğini gösteriyor. Furlani yönetimi ise bu süreci, kulübün sportif dengesini bozmadan karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliği olarak ele alıyor.

Haberin Devamı

Hakan Safi’nin bu hamlesi, modern futbolda öne çıkan bir eğilimi de gözler önüne seriyor: uluslararası arenada güçlü kulüplerle temas kurarak meşruiyet kazanma çabası. Eğer Türk aday bugün konuşulan hedeflerin bir kısmını bile hayata geçirebilirse, Fenerbahçe başkanlık yarışında önemli bir avantaj yakalayabilir.

Önümüzdeki haftalar, bu görüşmenin yalnızca bir fikir alışverişi olarak mı kalacağını yoksa somut anlaşmalara mı dönüşeceğini belirleyecek. Yaz transfer döneminin kaderi, hem Milan’ın ihtiyaçları hem de Safi’nin seçim stratejisini ne ölçüde uyumlu hale getirebileceğine bağlı olacak."

Haberin Devamı