Hakan Safi futbolun başına efsane ismi getiriyor!

#Fenerbahçe#Hakan Safi#Paolo Maldini
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 08:06

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçimi kazanması halinde futbol yapılanmasının başına geçmesi için İtalyan futbolunun efsanesi Paolo Maldini ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de kongre öncesi adayların planlamaları yavaş yavaş netleşiyor. Hakan Safi, hafta sonunda oynanan Milan-Atalanta maçını statta izlemiş, ertesi gün ise İtalyan devinin kulüp binası Casa Milan’da Kırmızı-Siyahlıların yöneticileriyle transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti. 53 yaşındaki başkan adayının Milano’da çok önemli bir toplantı daha yaptığı ortaya çıktı.

MALDINI İLE EL SIKIŞTI

Hakan Safi’nin, futbol yapılanmasının başına geçmesi için efsane isim Paolo Maldini ile el sıkıştığı öne sürüldü.

MİLAN EFSANESİ

Maldini, Milan tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Futbolculuğu döneminde sadece Kırmızı-Siyahlı formayı terleten efsane isim, 2018-23 yılları arasında önce gelişim, ardından sportif direktör olarak görev yaptı. Milan’ın 2021-22 sezonunda 11 yıl sonra kazandığı lig şampiyonluğu, 57 yaşındaki futbol adamının planlamasıyla gelmişti.

FUTBOLUN BAŞINA GEÇİYOR

Hakan Safi’nin, 6-7 Haziran’daki kongreyi kazanması halinde futbolda yetkiyi Paolo Maldini’ye vereceği kaydedildi. Maldini, hoca seçiminden transferlere kadar birçok konuda yetkili olacak.

KARİYERİNDE İLK

ABD ekibi Inter Miami’de hissesi bulunan Paolo Maldini, imzayı atması halinde, hem futbolculuk hem de sonraki kariyerinde ilk kez Milan dışında bir takımda görev yapmış olacak.

