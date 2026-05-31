Hakan Safi, Fenerbahçe’ye Liverpool’dan transfer yapıyor! Görüşmeler başladı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 08:04

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, geçtiğimiz sezon eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ederson ile yollarını ayırmasının ardından sarı lacivertli kaleyi emanet edeceği ismi Liverpool’da buldu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü genel seçimde başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi transfer çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCELİK KALECİDE

Başkan adaylarından Hakan Safi’nin yaptığı açıklamaların ardından Sarı-Lacivertliler’in kaleci transferi konusunda dikkat çekici bir isme yöneldiği öne sürüldü.

HEDEF MAMARDASHVILI

İddialara göre Safi ve ekibi, Liverpool’un Gürcü file bekçisi Giorgi Mamardashvili için girişimlere başladı. Fenerbahçe’de mevcut kaleci rotasyonunda değişiklik yaşanabileceği konuşulurken, kulübün kaleyi üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

TEMAS KURULDU

Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan Mamardashvili için İngiliz ekibiyle temas kurulduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre Liverpool, kalede Alisson Becker’i birinci tercih olarak görmeye devam ediyor. Bu nedenle düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gitme ihtimali bulunan Gürcü eldivenin geleceği merak konusu olmuş durumda.

SICAK BAKIYOR

Sarı-Lacivertli cephenin, oyuncu için satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü. Görüşmelerin henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, Liverpool Yönetimi’nin vereceği kararın sürecin yönünü belirleyeceği belirtildi. 25 yaşındaki kalecinin ise düzenli oynama ihtimali ve Türkiye’nin Gürcistan’a yakın konumu nedeniyle Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor.

