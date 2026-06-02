Hakan Safi Fenerbahçe'nin 2 yeni transferini Türkiye'ye getirdiğini açıkladı!

#Fenerbahçe#Hakan Safi#Aziz Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 01:00

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran’da düzenlenecek kongre öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de seçim haftasına girilirken başkan adayı Hakan Safi, kongre üyeleriyle bir araya geldiği organizasyonda 2 transferi açıkladı.

İşte Safi'nin açıklamaları;

"2 YILDIZI TÜRKİYE'YE GETİRDİM"

"İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım. Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım. Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim! Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için..."

BONUS SİSTEMİ

"Her 5 gole ayrı para, her 10 gole ayrı para, Şampiyonlar Ligi'ne ayrı para veriyorum! Süper Lig şampiyonluğuna büyük para veriyorum!"

AZİZ YILDIRIM YANITI

"Aziz Yıldırım'a soruyorum. Seçimi kaybettiğiniz 2018'den beri Fenerbahçe'ye bir kere destek açıklaması yaptınız mı? Yaptığımız transferden sonra bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit ettiniz mi? 2018'den sonra bir kere kulübe para verdiniz ya da sponsorluk ettiniz mi? İşinize gelince birleşme, işinize gelmeyince ötekileştirme... Sizinle Fenerbahçelilik anlayışımız siyahla beyaz gibi, sevgili başkanımız kendi Fenerbahçeliliğini istiyor. Biz ise sizin Fenerbahçeliliğinizi yaşatmak istiyoruz."

