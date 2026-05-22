Hakan Safi canlı yayında açıkladı: 'Osimhen'i istesem alırdım | Jesus ile temasımız yok!'

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Hakan Safi, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Safi'nin açıklamaları;

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ"

"Şampiyonlar Ligi müziği eninde sonunda bizim sonumuza gelecek ve dinlenecek. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde iddia vardır. Önce içimizdeki stresi bir kaldırmamız lazım. Sonrasında Avrupa'da bir yarışma varsa Fenerbahçe yarışmak zorunda. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımıza en yakın zamanda getireceğiz. Sezon bizim için erken başlıyor. 20 Temmuz'da ilk maçımızı yapacağız. Planlamamızı ona göre yapıyoruz."

"MALDINI GELİYOR"

"Maldini benim bir iş adamı arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanıştık ve dost olduk. Çok önemli bir isim. Maldini iyi bir futbol adamı. 4 kuşaktan futbol adamı. Inter hegemonyasına son veren bir isim. Herkesle görüşmeye devam ediyoruz. Yeni yeni isimler de çıkacak, göreceksiniz. Hafta sonu geldiğinde kadroyla ilgili soruları ona sorarsınız. Bizim yapacağımız transferlerde bize akıl hocalığı veriyor. Bizim de arkadaşımız, dostumuz. Milan'ın efsanesi. Dostluğumuz her zaman devam edecek."

"MOURINHO'YU TEBRİK ETTİM"

"Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Dünya'nın en iyi 3 hocasından biri hala. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım."

"TAKIMI DÜNYA YILDIZLARIYLA DOLDURACAĞIZ"

"Biz ne yapalım da fark yaratalım; bir kere işin içinde ben ve arkadaşlarım var, fark bu. Finans açığı var dediler, ne kadarsa kapatacağız. Benim talip olduğum oyuncular dünya yıldızı. Biz de rakamı düşürüp ağustosu bekleyip fırsat kovalarız, ben öyle yapmayacağım. Takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağız. Fenerbahçe'nin 3-4 bölgesine dünya yıldızı alacağız. Bir forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci."

"TEKNİK DİREKTÖRÜM VE GOLCÜM KAFAMDA HAZIR"

"Ancelotti, Dünya Kupası'nda 1. tercihi Ederson. Fenerbahçe'de ne yazık ki ruhunu kaybetti. Ben daha lider, oyunu kuran kaleci arıyorum. Kaleci dev cüsseli, 2 tane 1.90 stoper, sağ sol bek, hızlı kanat, tek forvet. Üçgeni kuruyorlar, top 12 saniyede gol oluyor. Hücum pres 3. bölgede, iş basit. Gördüğümüzü söylüyoruz. Ben istatistiklere çok inanırım. Transferde istatistiğe, 3 yıllık rakamlarına bakarım. Benim için bir gösterge var forvette, oynadığı maç sayısına göre gol ve asist rakamı yüzde 50'nin üstündeyse 3 yılda da yapıyorsa ona göre para vereceksin. Oynadığı maç sayısına göre yüzde 50'nin altında gol katkısı yapıyorsa forvet, o dünya yıldızı değildir. Teknik direktörüm ve golcüm kafamda hazır.”

"AZİZ YILDIRIM ÇEKİLECEK DİYORLAR"

"Aziz Başkan, 2018'den beri, hiçbir başkana öyle birlik beraberlik çağrısı yapmadı, hiçbir başkana destek açıklaması yaptık. Önce o arşivleri çıkaralım, onları soralım. Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum. Kim birlik istiyor kim istemiyor, arşivler orada duruyor. Ben kendi hayallerimle kendi isteklerimle devam ediyorum. Seçim de 7 Haziran'da, Allah nasip ederse kazanacağız. Ben kendi yolumda devam ediyorum. Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Karşı taraf adaydır. Çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu."

"KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'Yİ SEVDİĞİ İÇİN GELDİ"

"Kerem Aktürkoğlu, Türk sporcudur, Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'yi sevdiği için geldi. Ne yaptığımızı Türk spor kamuoyu biliyor, takdir zaten beklemiyorum da niye eleştiriliyorum. Bir iş yaptım, sevdalandığım takıma bir jest yaptı. Bu çocuk da goller attı. Messi'nin Ronaldo'nun kontratı da böyle, inceledim biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlarla ilgili bilgi istediler, gittik verdik. Türk spor kamuoyu buna alışık olmadığı için sanki Fenerbahçe buralardan gol yiyecekmiş gibi anlaşılıyor. Ne ben ne benim ailem buna izin vermez. Fenerbahçe'ye ceza, puan silme gibi şeyler kapanmış konular. Önümüze bakalım. Bu gibi sevdalıların Türk spor kamuoyunda daha çok teşvik edilmesi lazım."

10+4 YABANCI KURALI

"Yabancı sayısı artınca milli takımda başarı geldi. Yabancı sınırının kalkması taraftarıyım. Kimse oyuncuya değil oyuncunun giydiği formaya bakar. Herkes gelip geçer forma kalır. Biz şampiyon yaparsak Allah nasip ederse, kişilerden daha çok forma konuşulacak. 10+4'e göre de plan yaptık. 23 yaş sınırına takılan oyuncular Archie Brown, Nene, Sidiki Cherif. Bu da bir gerçek, bunu da biliyoruz. Onlara da A-B-C planları yaptık. Bu işleri kolay çözeriz. Fenerbahçe'nin 37 tane topçusu var. Bunu da biliyoruz. Bizim fıtratımızda korku yoktur, çalışmak vardır. Biz her zaman çözüm üretiriz. Fenerbahçe karlı çıkar."

"İSTESEM OSIMHEN'İ ALIRDIM"

"Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçuda Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var."

JORGE JESUS, İSMAİL KARTAL VE CONTE YANITI

Hakan Safi: "Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum. Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil."

"İsmail Kartal?"

- Hakan Safi: "Türkiye Ligi'ni bilen hoca."

"Conte ismi de tamamen..."

- Hakan Safi: "Bir stratejim var. Gün gün Fenerbahçe menfaatleri için çalışıyorum. Seçime kadar tüm Fenerbahçeliler'in kafalarındaki sorular cevap bulacak."

"Golcümüz, kalecimiz, stoperimiz, hocamız kim Fenerbahçe kongre üyesi 6-7 Haziran'da bilecek mi?"

- Hakan Safi: "Bilecek. Oyuncularla pazarlık yapıyoruz. Kafamda bir bütçe var, söylemeyeyim. Ben Fenerbahçe ismine yakışır oyuncu getireceğim, ne pahasına olursa olsun. Ne gerekiyorsa getireceğim. Parasına da sonra bakacağız. Ben ve arkadaşlarım burada, Fenerbahçe'nin para sorunu yok. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyaç var. 12 yıl oldu, 13 olmayacak. Fenerbahçe ile ilgili başka planlarım, hayallerim var. Fenerbahçe en büyük olsun diye bu işe talip oldum. Fenerbahçe çok büyüktür."