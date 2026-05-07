Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor! Listede 1 Türk

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile karşı karşıya gelecek.

ÇAĞRIYI REDDETTİ

Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada hiçbir koşul ve şartta adaylıktan vazgeçmeyeceğini söylemişti. Safi’nin Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına olumsuz yanıt verdiği ve çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

TEKNİK DİREKTÖR OPERASYONU

Hakan Safi’nin önceliği, marka bir teknik adamla çalışmak. Safi, kurmaylarıyla birlikte isim yapmış teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Filipe Luis, Oliver Glasner, Sebastian Hoeness ve Andoni Iraola’nın adaylar arasında olduğu öne sürüldü.

YERLİDE TEK ADAY

Safi’nin yerli teknik adamla çalışma kararı alması halinde ise tek tercihi İsmail Kartal... Hakan Safi’nin hedefi, başkan adaylığı lansmanında el sıkıştığı teknik direktör ile birlikte, söz keseceği en az iki yıldız futbolcuyu duyurmak.