×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor! Listede 1 Türk

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Hakan Safi#Teknik Direktör
Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor Listede 1 Türk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 09:36

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör adayları şekillenmeye başladı. Safi, 4 önemli yabancı teknik adam ile görüşüyor. Safi'nin tercihinin Türk olması durumunda tek adayı bulunuyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile karşı karşıya gelecek.

Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor Listede 1 Türk

ÇAĞRIYI REDDETTİ

Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada hiçbir koşul ve şartta adaylıktan vazgeçmeyeceğini söylemişti. Safi’nin Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına olumsuz yanıt verdiği ve çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor Listede 1 Türk

TEKNİK DİREKTÖR OPERASYONU

Hakan Safi’nin önceliği, marka bir teknik adamla çalışmak. Safi, kurmaylarıyla birlikte isim yapmış teknik adamlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Filipe Luis, Oliver Glasner, Sebastian Hoeness ve Andoni Iraola’nın adaylar arasında olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor Listede 1 Türk

YERLİDE TEK ADAY

Safi’nin yerli teknik adamla çalışma kararı alması halinde ise tek tercihi İsmail Kartal... Hakan Safi’nin hedefi, başkan adaylığı lansmanında el sıkıştığı teknik direktör ile birlikte, söz keseceği en az iki yıldız futbolcuyu duyurmak.

Hakan Safi 4 marka yabancı teknik direktör ile görüşüyor Listede 1 Türk

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Hakan Safi#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!