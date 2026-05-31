Hakan Safi, 3 yıldızı transfer listesine aldı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 22:31

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi'nin Robert Lewandowski, Serhou Guirassy ve Mason Greenwood için girişimlerde bulunduğu bildiriliyor.

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul yaklaşırken adaylardan Hakan Safi, 3 yıldızı transfer listesine aldı.

Safi'nin Barcelona'ya veda eden Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ve Masilya'nın yıldız kanat oyuncusu Mason Greenwood'un transferi için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

Guirassy transferine her iki başkan adayı da sıcak. Sezon sonuna doğru mevcut başkan Sadettin Saran'ın da Serhou Guirassy transferi konusunda ilerleme sağladığı basına yansımıştı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

