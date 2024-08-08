Hakan Reçber yarı finale çıkamadı! Repesaj ihtimali...

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Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükselmişti.

Sporcumuz çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaştı. Ürdünlü sporcu, müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Final şansını kaybeden Hakan Reçber, Ürdünlü sporcunun finale yükselmesi halinde bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek.