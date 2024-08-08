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Hakan Reçber yarı finale çıkamadı! Repesaj ihtimali...

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#Paris2024#Hakan Reçber#Tekvando
Hakan Reçber yarı finale çıkamadı Repesaj ihtimali...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:30

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kg çeyrek final maçında Ürdünlü Zaid Kareem'e mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesi halinde Hakan, bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek.

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Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga'yı 2-0 mağlup edip çeyrek finale yükselmişti.

Sporcumuz çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaştı. Ürdünlü sporcu, müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Final şansını kaybeden Hakan Reçber, Ürdünlü sporcunun finale yükselmesi halinde bronz madalya için repesaj mücadelesi verecek.

 

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#Paris2024#Hakan Reçber#Tekvando

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