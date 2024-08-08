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Hakan Reçber çeyrek finale yükseldi

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#Paris2024#Hakan Reçber#Tekvando
Hakan Reçber çeyrek finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 15:08

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.

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Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.

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#Paris2024#Hakan Reçber#Tekvando

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