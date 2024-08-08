Hakan Reçber çeyrek finale yükseldi

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Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, erkekler 68 kilo son 16 turunda Burkina Faso'dan Ibrahim Maiga ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 11-4 ve 16-15'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Hakan Reçber, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Ürdünlü Zaid Kareem ile karşılaşacak.
🇹🇷Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 68 kg son 16 turunda Burkina Fasolu Ibrahim Maiga'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.— Spor Arena (@sporarena) August 8, 2024
Hakan'ın 5 puanlık vuruşu🤩pic.twitter.com/cuy4qwuegO