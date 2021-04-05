Hakan Kutlu'dan Fenerbahçe yorumu: ''En az 1 puanla dönebilirdik''

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe’yi tebrik ederek, “Oyuna baktığımızda özellikle oyunun ilk yarısında pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen Denizlispor vardı. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirsek farklı yere giderdi. Öne geçtiğimiz takdirde Fenerbahçe’nin üzerindeki baskı artacaktı. Bizim girmiş olduğumuz 3 tane çok net gol pozisyonu vardı, bunu daha da arttırabilirdik. Arkadaki boşluklardan faydalanıp. 45 ve 49’uncu dakikalar arasında Fenerbahçe’nin üst üste kullanmış olduğu korner atışından hariç baskı yemeden ikinci yarı tamamladık. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik. Gol pozisyonlarını golle buluşturabilsek 3 puanla da dönebilirdik” dedi.

“KASIMPAŞA MAÇINDAN 3 PUAN ALIRSAK LİGE TUTUNACAĞIZ”

Önlerinde perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacakları önemli bir maç olduğunu da dile getiren Hakan Kutlu, “3 puan alırsak lige tutunacağız. Kalan haftalarda kazanabileceğimiz maçlar var. Bu maçı unutup eksikleri oyuncularla konuşup Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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