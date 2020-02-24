MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHakan Kutlu: Yeniden çıkışa geçeceğiz
GeriFutbol Hakan Kutlu: Yeniden çıkışa geçeceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

Hakan Kutlu: Yeniden çıkışa geçeceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Kutlu: Yeniden çıkışa geçeceğiz
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

Kutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün sahalarında, seyircileri önünde ağırladıkları Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduklarını anımsattı.
Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Kutlu, şöyle devam etti:

"Mağlubiyetten öte ortaya koymuş olduğumuz oyun da çok kötüydü gerçekten. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın büyük bir özveriyle yapmış oldukları bir çıkış vardı. Ama bu maçta hem oyun motivasyonu hem oyun içerisinde ortaya konan futbol hem de sonuç açısından çok kötü bir günümüzdeydik."

Kutlu, yakaladıkları çıkışın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasındaki gibi düşüşler yaşanabileceğini ifade ederek, bu maçı unutarak Akhisarspor ile oynayacakları 90 dakikaya odaklandıklarını aktardı.

Balıkesir temsilcisi önünde alınan mağlubiyeti, Akhisarspor'u yenerek telafi etmek istediklerini kaydeden Kutlu, "İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle