Hakan Kutlu: "Geriye düştüğümüz maçta..."

Kutlu, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 aylık aranın ardından ligin 29'uncu haftasında Adanaspor ile karşılaştıklarını anımsattı.

Rakipleri önünde geriye düşmelerine rağmen takımın oyunundan memnun olduğunu ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle lige verilen 3 aylık aranın ardından ilk maçımızı Adanaspor'a karşı oynadık. Geriye düştüğümüz maçta oyuncularımızın inancı ve gayretiyle galip gelmeyi başardık. Takımımızın oyun içinde göstermiş olduğu kazanma arzusu ve yediğimiz golün ardından verdikleri reaksiyondan son derece memnunum."

Kutlu, Adanaspor maçında kendilerine destek veren Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile ilgililere, yeşil-beyazlı yönetim kurulu ve taraftarlara teşekkür etti.

Ligin 29'uncu haftasında sahasında Adanaspor'u ağırlayan yeşil-beyazlılar, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

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