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Haber Giriş: 18.10.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Hakan Kuş, Karşıyaka'yı sırtlıyor!

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Hakan Kuş, Karşıyaka'yı sırtlıyor!
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Karşıyaka, 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında deplasmanda Yalovaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Misli.com 3. Lig 3. Grup 3. hafta müsabakasında Karşıyaka, Yalovaspor'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, mücadeleden Hakan Kuş'un 13. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karşıyaka, 5 hafta sonunda 13 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Hakan Kuş, Karşıyaka'yı sırtlıyor

Geçtiğimiz hafta Elazığ Karakoçan FK'yi 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu oturan Karşıyaka, bu hafta da kazanarak unvanını korudu. 5 haftada rakip filelere 8 gol bırakan Karşıyaka'da golcü Hakan Kuş 4 gole ulaşarak takımını sırtlamaya devam etti. 26 yaşındaki golcü, sadece ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Isparta 32 Spor maçını boş geçerken, ardından gelen Esenler Erokspor, Golcükspor, Elazığ Karakoçan FK ve Yalovaspor maçlarında 1'er gol kaydetti.

Hakan Huş, geçtiğimiz sezon 29 maçta 8 gol atmıştı.

 

Hakan Kuş, Karşıyakayı sırtlıyor

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