Hakan Keleş'ten Okan Kocuk açıklaması! "Hiçbir görüşme olmadı"

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Karadeniz ekibinin teknik patronu Hakan Keleş, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Okan Kocuk için Galatasaray'dan bir girişim yapılmadığını söyledi.

Ligde karşılaşacakları Galatasaray'ı yenebilecek güçlerinin olduğunu söyleyen Hakan Keleş, "Galatasaray'ın da kadrosu eksik ama bizim de eksiklerimiz var. Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu var, eksikleri olmasına rağmen. Taraftar desteği de olacak. Zor maç olacak. Kazanmak için oynayacağız. Daha önce İstanbul'da Beşiktaş'ı yenmiştik. Galatasaray'a karşı da kazanmak istiyoruz. İyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

OKAN KOCUK AÇIKLAMASI

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve devre arasında dönebileceği konuşulan Okan Kocuk hakkında da konuşan Keleş, "Galatasaray bu konuda bize çok yardımcı oldu. Okan'dan inanılmaz memnunum. Okan konusunda bana, kulübe, başkana herhangi bir girişim olmadı. Hiçbir görüşme olmadı. Giderse de çalışmalarımızı yaparız ancak ben kalmasını isterim." diye konuştu.

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"İSTEDİĞİM BİR OYUNCU"

Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'ı takımında görmek istediğini kaydeden Keleş, "Abdülkadir Parmak istediğim bir oyuncu. Kendisiyle görüştüm, gelmek istediğini söyledi. Başka talipleri de olacaktır. Birlikte çalışmak isterim. Onun tercihi, doğru tercihi yapacağını düşünüyorum" dedi.