Hakan Keleş: "Yenilmemek bugün iyiydi"

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GZT Giresunspor Teknik Direktörler Hakan Keleş, kazanmak istediklerini ancak alınan 1 puanın değerli olduğunu belirterek, "Maç öncesi rakiplerimiz puan almıştı. Bizde kazanmak istiyorduk, puan farkını açmak. Fakat bugün çok istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum. İstatistiklerimiz de kötü. Ama beraberlik de bizim için önemliydi. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var, ikinci yarı daha çok baskı yedik. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. 1 puan bizim için önemliydi. Biraz Umut’un sakatlığı, Sergen’in ilk maçı olması. Biraz oyun dengemizi bozdu ama dediğim gibi puan puandır. Oyun olarak çok iyi şeyler yapmadık. Savunma kısmını iyi yapmadık, hücum kısmında eksiklerimiz vardı. Rakibin istediği gibi de oynamadık. Çünkü baskıyla iyi çıkan bir takımdı, daha çok biraz uzun toplara döndü. Umut hava toplarında inanılmaz kazanımlar sağladı bize. Bizim için puan puandır, yenilmemek bugün iyiydi" dedi.



KELEŞ: İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK



Soru üzerine değerlendirmesini sürdüren Keleş, "Duran toplarda rakibin etkili olacağını biliyorduk. Analizi yaptık. Kornerlerde 3’er tane filan kullandılar o konuda biraz sıkıntı çektik. Sergen’i en son Galatasaray maçında oynatmıştım, galip gelmişti. Uzun sürenin oynamamanın verdiği tedirginlik vardı. İnşallah daha iyi olacak. Geçen sezon ben ona çok güvendim, önümüzdeki maç daha iyi olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.