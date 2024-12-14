Hakan Keleş: Yasin Özcan'a teklifler var

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Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, konuk ettiği Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti ve puanını 19’a yükseltti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hakan Keleş, “Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Maç öncesinde bu zamana kadar iç saha galibiyetimiz yoktu. Bunu kazanmak istiyoruz. Rakibimiz sadece 1 maçta gol atmamıştı. Formda bir takım ve ofansif gücü çok yüksekti. Ne söylediysek oyuncularımız bütün planı sahada uyguladılar. İyi işler yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Eyüpspor’a da bundan sonrası için başarılar diliyoruz” diye konuştu.

“Yasin Özcan’a Avrupa’dan da teklifler var”



Kasımpaşa’nın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan için transfer teklifleri olduğu iddiasına dair açıklamalarda bulunan Keleş, “Şu anda bu konuda çok fazla bir şey söyleyemem. Oyuncumuz yükselen bir yıldız gibi. Üstüne koya koya ilerliyor. Teklifler olması normal. Avrupa’dan da teklifler var. Sezonu burada tamamlasın sonrasında kulüp olarak değerlendirme yaparız” dedi.