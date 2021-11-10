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Hakan Keleş: "Tüm Giresunluları, Yeni Malatyaspor maçına davet ediyorum..."

#Giresunspor#Hakan Keleş #Süper Lig
Hakan Keleş: Tüm Giresunluları, Yeni Malatyaspor maçına davet ediyorum...

GZT Giresunsporun teknik direktörü Hakan Keleş, "Devre arasında takımımıza yapacağımız takviyelerle birlikte çok daha iyi hale geleceğiz. Seyirci kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte de tüm Giresunluları, 20 Kasım'da oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçına davet ediyorum" dedi.

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Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, "Spor Toto Süper Ligde geride kalan 12 haftayı değerlendirip hedeflerini anlattı. Sezon başından bu yana oyun olarak iyi bir performans gösterdiklerini ve her geçen gün daha iyiye gittiklerini kaydeden Keleş, Ligdeki ilk 12 haftaya baktığımızda, ilk haftalarda belirli bir istikrar yakalayamasak da daha sonradan yeni takım olmanın getirdiği dezavantajları çözerek istikrarlı bir şekilde futbol oynamaya başladık. Normalde bunu yakalamak için şüphesiz daha uzun süreler gerekir ancak biz takım olarak çok iyi bir şekilde birbirimize uyum sağladık. Önümüzde 20 Kasımda oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı var. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz puan kayıplarını inşallah milli arayı da iyi değerlendirerek bu maçta telafi edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Keleş, Giresunspor'un çok iyi işler başaracağını ve mutlaka bu ligde kalacağını da dile getirerek, şunları belirtti:

"Giresunspor'un çok iyi işleri başaracağına inanıyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz sonuç anlamında inişli çıkışlı performans göstersek de, oynadığımız futbolun da güzelliğiyle birlikte bizim her zaman arkamızda oldular ve bundan sonra da olacaklarını biliyorum. Devre arasında takımımıza yapacağımız takviyelerle birlikte çok daha iyi hale geleceğiz. Seyirci kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte de tüm Giresunluları, 20 Kasım'da oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçına davet ediyorum. Biz taraftarımızla, yönetimimizle, takımımızla güçlüyüz. Hep beraber kol kola, omuz omuza olmaya devam edelim."

Öte yandan milli aradan sonra sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan GZT Giresunspor, bu akşam tesislerde toplanarak, bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

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#Giresunspor#Hakan Keleş#Süper Lig

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