Hakan Keleş, Süper Lig ekibine imza attı

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.

Sürpriz bir şekilde Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, takımı 52 yaşındaki Teknik Direktör Hakan Keleş'e emanet etti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.