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Hakan Keleş, Süper Lig ekibine imza attı

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#Süper Lig#Hakan Keleş#Kasımpaşa
Hakan Keleş, Süper Lig ekibine imza attı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 18:13

Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Hakan Keleş, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.

Sürpriz bir şekilde Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, takımı 52 yaşındaki Teknik Direktör Hakan Keleş'e emanet etti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Keleş'e ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

Hakan Keleş, Süper Lig ekibine imza attı

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#Süper Lig#Hakan Keleş#Kasımpaşa

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