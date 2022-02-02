Hakan Keleş: "Okan Kocuk'un gitmesini istemiyorduk..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!#Takıntılı Hayran
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Sezonun transferinde son dakika Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbulda...Sezonun transferinde son dakika! Paylaşımlarını sildi, özel uçak kiralandı... Bu akşam İstanbul'da...#Transfer
Son dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyorSon dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyor#Mehmet Muş
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
CDC açıkladı Omicronun acil semptomu belli olduCDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu#Omicron
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Soyluya KADES telefonu: Gece 04.30da telefonum çaldı...Bakan Soylu'ya KADES telefonu: Gece 04.30'da telefonum çaldı...#KADES
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Serdar Ortaç: Kürtajı ben istemedimSerdar Ortaç: Kürtajı ben istemedim#Hande Soral
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Hakan Keleş: "Okan Kocuk'un gitmesini istemiyorduk..."

#Giresunspor#Hakan Keleş#Okan Kocuk
Hakan Keleş: Okan Kocukun gitmesini istemiyorduk...

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sezon hedeflerinin 44 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu söyledi. Keleş, oynayacakları Konyaspor maçına yoğun tempoda çalıştıklarını kaydetti.

Haberin Devamı

GZT Giresunspor, lige verilen milli maç arası dolayısıyla geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanıyor.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, antrenman öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kampı perşembe günü tamamlayarak Konya'ya gideceklerini söyleyen Hakan Keleş, "Giresun'da hava muhalefetinden dolayı şartlar kötüydü. Burası daha uygundu, zaten eksik futbolcular, sakat futbolcular, onların tedavi süreci vardı. Yoğun bir şekilde çalıştık. Rakibimiz Konya ve bu maça iyi hazırlandık. Yeni transferimiz Pyerre geldi. 1-2 oyuncu daha gelecek. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık" dedi.

Haberin Devamı

"PYERRE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Takıma takviyeler konusunda bilgiler veren Keleş, "Genelde defansif anlamda sistemi zaten oturtmuştuk. Ofansif bölgeler ile kenar ve santrafor almayı düşünüyoruz. Pyerre'i aldık, yetenekli bir oyuncu. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takıma uyum süreci, katkıları anlamında çok şey bekliyoruz. İstediğimiz şeyleri de inşallah sahaya yansıtır" diye konuştu.

"OKAN'IN GİTMESİNİ İSTEMİYORDUK"

Galatasaray'ın kaleci Okan Kocuk'u geri çağırmasıyla ilgili gündeme gelen ve Oğulcan Çağlayan takasını kapsayan durumla ilgili bilgi veren Hakan Keleş, "Galatasaray Okan Kocuk'u istiyordu ama yeni bir kaleci ile anlaştılar. Bu saatten sonra bu durumun kapandığını söyleyebiliriz. Biz de bu durum karşısında oyuncu istemiştik. Böyle bir süreç olmuştu ama Okan'ın zaten gitmesini istemiyorduk" şeklinde konuştu.

"44 YIL SONRA ÇIKTIĞIMIZ LİGDE KALMAK İSTİYORUZ"

44 sezon sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Keleş, "Tek hedefimiz 44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig'de kalmak. İlk yarıya kötü başlayıp sonra toparladık. Ligde istediğimiz puanı da yakalayamadık. Biraz daha fazla puan alabilirdik, son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda takviyeler yapıp uzun süre sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Hakan Keleş#Okan Kocuk

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci