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Hakan Keleş: Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum

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#Giresunspor#Kasımpaşa#Hakan Keleş
Hakan Keleş: Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 20:07

Spor Toto Süper Ligin 22nci haftasında Kasımpaşa sahasında Giresunspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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Maçtaki kırılma anlarını Kasımpaşa'nın iyi değerlendirdiğini ifade eden Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum, konuşacağım zamanlar olacak. Bir sürü sorunla uğraşıyoruz, sorunlar katlanarak gidiyor. Oyunda da sıkıntılarımız oldu. İyi başlamamıza rağmen oyunun kırılma anları vardı, rakip bunları iyi değerlendirdi. Onları tebrik ediyorum. Kolaya çevireceğimiz maçı zora soktuk, farklı mağlup olduk. Bunda bir sürü etken var. Konuşmak istiyorum ama susuyorum" ifadelerini kullandı.

EKREM ÖRENÇ: BU 3 PUANA ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI

Maçın tamamında üstün olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Maçın başında gol yedik, moralimiz bozuldu ancak beraberlik golünü çabuk yakaladık. Tüm maç elimizde oldu, daha üstün oynadık, 5-1’lik skorla net bir galibiyet aldık. Maçın kırılma noktalarında kalecimiz iki tane muhteşem kurtarış yaptı, bu da oyuncularımıza itici güç verdi. Bu güçle beraber çok iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizi önümüzdeki maçlarda daha iyi hale getirecektir" şeklinde konuştu.

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#Giresunspor#Kasımpaşa#Hakan Keleş

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