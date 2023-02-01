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Maçtaki kırılma anlarını Kasımpaşa'nın iyi değerlendirdiğini ifade eden Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum, konuşacağım zamanlar olacak. Bir sürü sorunla uğraşıyoruz, sorunlar katlanarak gidiyor. Oyunda da sıkıntılarımız oldu. İyi başlamamıza rağmen oyunun kırılma anları vardı, rakip bunları iyi değerlendirdi. Onları tebrik ediyorum. Kolaya çevireceğimiz maçı zora soktuk, farklı mağlup olduk. Bunda bir sürü etken var. Konuşmak istiyorum ama susuyorum" ifadelerini kullandı.



EKREM ÖRENÇ: BU 3 PUANA ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI



Maçın tamamında üstün olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Maçın başında gol yedik, moralimiz bozuldu ancak beraberlik golünü çabuk yakaladık. Tüm maç elimizde oldu, daha üstün oynadık, 5-1’lik skorla net bir galibiyet aldık. Maçın kırılma noktalarında kalecimiz iki tane muhteşem kurtarış yaptı, bu da oyuncularımıza itici güç verdi. Bu güçle beraber çok iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizi önümüzdeki maçlarda daha iyi hale getirecektir" şeklinde konuştu.