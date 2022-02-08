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Hakan Keleş: “Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz...”

#Giresunspor#Süper Lig#Fenerbahçe
Hakan Keleş: “Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz...”

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe’yi Giresun’da en iyi şekilde ağırlayıp, güzel bir futbolla 3 puana uzanmak istediklerini kaydeden Hakan Keleş, “Fenerbahçe büyük bir camia, bu ligin güçlü takımlarından biri ancak bu sene iyi gitmiyorlar. Giresunspor olarak bu sezon büyük takımlara karşı aldığımız güzel sonuçlar Fenerbahçe maçı öncesi bizi umutlandırıyor. Takım olarak biz de kötü bir periyottan geçsek de bu maçı yeni bir çıkışın başlangıcı olarak görüyoruz. Eksiklerimiz tamamlandı, yeni transferlerimiz takıma katıldı. Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz” dedi.

Yeni transferleri Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya’ya Fenerbahçe maçında şans vermeyi düşündüğünü ifade eden Keleş, “Chiquinho ve Muhammed Gümüşkaya takımla birlikte idmanlara başladılar. Antrenman eksikleri yok, sadece uyum sürecini hızlandırmaya gayret ediyoruz. Bu transferlerden çok memnunum, Giresunspor’a önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. İkisine de Fenerbahçe maçında görev vermeyi düşünüyorum” diye konuştu.

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Hakan Keleş: “Fenerbahçe’yi yenmek istiyoruz...”

Keleş, ara transferin son gününde hücum bölgesine en az bir takviye daha yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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#Giresunspor#Süper Lig#Fenerbahçe

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