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GeriFutbol Hakan Keleş: "Evimizde kaybettiğimiz puanları Bursaspor maçında telafi etmek istiyoruz..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Hakan Keleş: "Evimizde kaybettiğimiz puanları Bursaspor maçında telafi etmek istiyoruz..."

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Hakan Keleş: "Evimizde kaybettiğimiz puanları Bursaspor maçında telafi etmek istiyoruz..."
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TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, sahadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmak istediklerini bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ikinci haftasında Menemenspor maçında alınan beraberliği, Bursaspor'u mağlup ederek telafi etmek istediklerini belirtti.

Deplasmandan 3 puanla ayrılacak güce ve kadroya sahip olduklarını vurgulayan Keleş, "Bursaspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda aldığı galibiyetle moral kazandı. Biz de evimizde kaybettiğimiz puanları bu maçta telafi etmek için kazanmaya gidiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Bunu sahaya yansıttığımızda Bursaspor karşısında galibiyetin geleceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Abdou Razack Traore'nin takımla çalışmalara başladığını ve maç için hazır olduğunu aktardı.

Milinkovic'in sakatlığının sürdüğüne işaret eden Keleş, Ankara Keçiörengücü'den kadroya dahil edilen Madinda'nın ise henüz hazır olmadığını kaydetti.

 

Hakan Keleş: Evimizde kaybettiğimiz puanları Bursaspor maçında telafi etmek istiyoruz...

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