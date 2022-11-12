Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Hakan Keleş: Altın değerinde bir üç puan 

Güncelleme Tarihi:

#Giresunspor#Hakan Keleş#Fenerbahçe
Hakan Keleş: Altın değerinde bir üç puan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 20:13

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Bitexen Giresunspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, altın değerinde bir 3 puan elde ettiklerini dile getirdi. 

Haberin Devamı

Oyuna iyi başlayamadıklarını ancak sonrasında oyunun kendilerine döndüğünü ifade eden Hakan Keleş, "Maç öncesi içeride kazanıp gelmiştik. Deplasmanlarda da fena oynamıyorduk, Galatasaray galibiyetimiz vardı. Maçın favorisi Fenerbahçe’ydi. Oyuna iyi başladık ama 1-0 geri düştük rakibin eksik kalması daha iyi oyun oynamamıza sebebiyet verdi. Daha sonra oyunu ele aldık. Müthiş bir performans gösterdi oyuncularım teşekkür ediyorum. Maçın genelinde kazanmak istedik. İyi başlayamadık ama sonradan bize döndü ve kazandık. Altın değerinde bir üç puan. Zorlu bir süreçten geçiyoruz, camiamıza bir moral oldu. Bizim için güzel bir gün. Taraftarlarımız inanılmaz şekilde destekledi bunu iç sahada da görmek istiyoruz. Başkanımızın babası da dün vefat etti galibiyeti O’na armağan ediyorum" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Hakan Keleş#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya