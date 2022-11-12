Hakan Keleş: Altın değerinde bir üç puan 

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Oyuna iyi başlayamadıklarını ancak sonrasında oyunun kendilerine döndüğünü ifade eden Hakan Keleş, "Maç öncesi içeride kazanıp gelmiştik. Deplasmanlarda da fena oynamıyorduk, Galatasaray galibiyetimiz vardı. Maçın favorisi Fenerbahçe’ydi. Oyuna iyi başladık ama 1-0 geri düştük rakibin eksik kalması daha iyi oyun oynamamıza sebebiyet verdi. Daha sonra oyunu ele aldık. Müthiş bir performans gösterdi oyuncularım teşekkür ediyorum. Maçın genelinde kazanmak istedik. İyi başlayamadık ama sonradan bize döndü ve kazandık. Altın değerinde bir üç puan. Zorlu bir süreçten geçiyoruz, camiamıza bir moral oldu. Bizim için güzel bir gün. Taraftarlarımız inanılmaz şekilde destekledi bunu iç sahada da görmek istiyoruz. Başkanımızın babası da dün vefat etti galibiyeti O’na armağan ediyorum" dedi.