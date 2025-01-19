Hakan Keleş: 1 puan bizim için önemli

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “İkinci yarının ilk maçı milat olarak aldığımız bir maç. Seyircimiz önünde kazanmayı çok istiyorduk. O doğrultuda hazırlandık. Kazanmayı istediğimiz ve onun için oynadığımız bir gün ama benim tarafımdan bakıldığında iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, kazanmayı hak ediyoruz sonuç olarak kazanamıyoruz. Bireysel hatalar yapmaya devam ediyoruz. Maça çok coşkulu başladık. Kramer ile 1-0 öne geçiyoruz, sonrasında da baskılı oynuyoruz. Maçtaki arzu istek güzel, pozisyonlardan da üretiyoruz. İnanın çok üzgünüm. Oyuncularımız benim istediğim şeyleri sonuna kadar yapmaya çalıştı. Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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HAKAN KELEŞ: "KONYA DEPLASMANINDAN ALINAN 1 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maça kötü bir başlangıç yapmadık. İlk 15-20 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra yediğimiz gol biraz moral, motivasyonumuzu da bozdu. İlk yarının kalan bölümünde çok fazla etkili olamadık, sıkıntılar yaşadık. Verdiğimiz pozisyonlar var. Farkı da açabilirlerdi. Fakat ikinci yarı oyuncularımızla konuştuktan sonra devre arasında bu maça bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık. Ouncularımızın gösterdiği performans, verdikleri tepki memnun ediciydi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik ama keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli" şeklinde konuştu.