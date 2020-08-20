Hakan Hacıbektaşoğlu, Adanaspor'un yeni sportif direktörü oldu!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlılarda sportif direktörlük görevinin Hacıbektaşoğlu'na verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkanımız Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, turuncu-beyazlı ekibimizin yeni sportif direktörü oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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