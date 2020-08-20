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GeriFutbol Hakan Hacıbektaşoğlu, Adanaspor'un yeni sportif direktörü oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Hakan Hacıbektaşoğlu, Adanaspor'un yeni sportif direktörü oldu!

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Hakan Hacıbektaşoğlu, Adanaspor'un yeni sportif direktörü oldu!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlılarda sportif direktörlük görevinin Hacıbektaşoğlu'na verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, turuncu-beyazlı ekibimizin yeni sportif direktörü oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

 

Hakan Hacıbektaşoğlu, Adanasporun yeni sportif direktörü oldu

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