Hakan Daltaban'dan corona virüsü açıklaması: Gelirlerimiz durdu, ödeme yapamıyoruz

Koronavirüsün futbola yaptığı etki sebebiyle ekonomik olarak zorlandıklarını söyleyen Daltaban, “Tüm gelirlerimiz durdu. Ödemelerimizi de yapamıyoruz. Sadece personel maaşını ödemeye çalışıyoruz. Salgının yazın biraz hafifleyip ardından tekrar devam edeceği konuşuluyor. Öyle olursa sadece spor kulüpleri değil hepimiz çok farklı yerlere geliriz. Derneklerle de sık sık konuşuyoruz. Doğal olarak moraller çok bozuk” sözlerini sarf etti.

‘Sağlık problemi, ortadan kalksın yeter’

Yönetim olarak bu durumdan kulübü en az zararla çıkarmak için uğraştıklarını söyleyen Daltaban, “Avrupa kulüplerinin yaptığı gibi biz de çalışmalarda bulunuyoruz. Oyuncu maaşlarında indirim gibi konular gündemimizde. Futbol komitesi çalışmalar yapıyor. Bu mutlaka olmalı. Yoksa hiçbir kulüp bu durumun altından kalkamaz. Ama şu da bir gerçek. Her şeye bir çözüm bulunur... Sağlık problemi yeter ki ortadan kalksın. Yönetim olarak her türlü senaryoya gerekli önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)