MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHakan Daltaban'dan corona virüsü açıklaması: Gelirlerimiz durdu, ödeme yapamıyoruz
GeriFutbol Hakan Daltaban'dan corona virüsü açıklaması: Gelirlerimiz durdu, ödeme yapamıyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

Hakan Daltaban'dan corona virüsü açıklaması: Gelirlerimiz durdu, ödeme yapamıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Daltaban'dan corona virüsü açıklaması: Gelirlerimiz durdu, ödeme yapamıyoruz
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Yönetimi’nde Vodafone Park ve Dernekler sorumlusu olarak görev yapan Hakan Daltaban, kulüp gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün futbola yaptığı etki sebebiyle ekonomik olarak zorlandıklarını söyleyen Daltaban, “Tüm gelirlerimiz durdu. Ödemelerimizi de yapamıyoruz. Sadece personel maaşını ödemeye çalışıyoruz. Salgının yazın biraz hafifleyip ardından tekrar devam edeceği konuşuluyor. Öyle olursa sadece spor kulüpleri değil hepimiz çok farklı yerlere geliriz. Derneklerle de sık sık konuşuyoruz. Doğal olarak moraller çok bozuk” sözlerini sarf etti.

‘Sağlık problemi, ortadan kalksın yeter’

Yönetim olarak bu durumdan kulübü en az zararla çıkarmak için uğraştıklarını söyleyen Daltaban, “Avrupa kulüplerinin yaptığı gibi biz de çalışmalarda bulunuyoruz. Oyuncu maaşlarında indirim gibi konular gündemimizde. Futbol komitesi çalışmalar yapıyor. Bu mutlaka olmalı. Yoksa hiçbir kulüp bu durumun altından kalkamaz. Ama şu da bir gerçek. Her şeye bir çözüm bulunur... Sağlık problemi yeter ki ortadan kalksın. Yönetim olarak her türlü senaryoya gerekli önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle