Hakan Canan Can: "Tarsuslu iş adamlarından maddi destek bekliyoruz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nun Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, “Oyuncularımıza olan transfer taksitlerini ödeyemiyoruz. Tarsuslu iş adamlarından maddi destek bekliyoruz” dedi.



Tarsus İdman Yurdu’nun Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, ligde oynadıkları son 4 maçlarını kazanarak yeniden play-off iddialarını güçlendirdiklerini belirterek, teknik ekip ve oyunculara maç başı dışında ödeme yapamadıklarını, transfer taksitlerini ise ödeyememelerinin ve büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.



Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın dışında takıma maddi ve manevi destek verilmediğine dikkat çeken Basın Sözcüsü Can, şunları söyledi: “Son 4 maçımızı kazandık. Play-off yolunda iyi bir hava yakaladık. Sahada rakiplerimizle, saha dışında ise en büyük rakibimiz olan para ile mücadele veriyoruz. Maddi sıkıntımız had safhada. Bıçak kemiğe dayandı. Geçtiğimiz hafta iç sahada 3-0 mağlup ettiğimiz Çorum FK maçının ardından yönetim olarak toparladığımız primleri oyuncularımıza dağıttık. Fakat ödememiz gereken transfer taksitleri büyük bir meblağ tutmaktadır.



Sezon başından bu yana kulübümüze Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın dışında maddi ve manevi destek sağlayan olmadı. Yönetim kurulu olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Bu nedenle Tarsuslu iş adamlarımızdan da Mersin’in tek profesyonel futbol takımı olan Tarsus İdman Yurdu’na maddi anlamda destek vermelerini bekliyoruz. Hafta sonu deplasmanda play-off yolunda kader maçında konuk olacağımız Yeni Afyonspor mücadelesi öncesi oyuncularımızın alacakları olan transfer taksitlerinin hiç olmazsa bir kısmını ödeyerek, oyuncularımızı Afyon’a maddi anlamda rahat göndermek istiyoruz. Ayağımıza kadar gelen play-off şansımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz.”



Mersin İdman Yurdu örneği



Mersin İdman Yurdu taraftarıyla ve coşkusuyla bir şehir takımıydı. 2014-2015 sezonunda gösterdiği performansla Süper Lig’i 7. sırada bitiren Mersin İdman Yurdu, 2015-2016 sezonunda yaşadığı maddi sıkıntılarda nedeniyle TFF 1. Lig'e düşmüştü. Transfer yasağı sebebiyle kadrosuna eklemeler yapamayan köklü kulüp puan silme cezaları ve maddi sıkıntılar sebebiyle 3 yıl içerisinde Süper Lig'den amatör kümeye kadar gerilemişti. Devam eden süreçte borçlar nedeniyle 94 yıllık dev çınar kapatılma kararı alınmıştı.