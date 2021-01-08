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GeriFutbol Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme! Menajeri...
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme! Menajeri...

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İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme uzatma görüşmelerinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Spor Arena Dış Haber- Milan'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, gelecek hafta Milano'ya giderek yönetimle bir kez daha masaya oturacak. Sky Sports'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu cephesi ile Milan'ın teklifi arasında büyük bir fark var. Hakan Çalhanoğlu yıllık 7 milyon Euro'dan yeni sözleşme isterken Milan'ın masadaki teklifi yıllık 3,5 milyon Euro.

MANCHESTER UNITED İLGİLENİYOR

Daha önce çıkan haberlerde 26 yaşındaki milli futbolcu ile Premier Lig devi Manchester United'ın ilgilendiği belirtilmişti.

Bu sezon Milan formasıyla 22 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 6 gol atıp 9 da asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlunun yeni sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme Menajeri...

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