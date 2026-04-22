×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakan Çalhanoğlu'nun şovu Inter'i finale taşıdı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 00:25

Inter, İtalya Kupası yarı final maçında sahasında Como'yu 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Haberin Devamı

İtalya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi.

0-0’ın rövanşında Giuseppe Meazza’da oynanan müsabakadan Inter, 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Konuk ekip, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha’nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Inter'de sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Sazı eline alan milli futbolcu, 69 ve 86’da ağları havalandırarak skoru 2-2’ye getirdi.

Mücadelede son sözü ise Petar Sucic, 89. dakikada söyledi. Asisti ise Hakan Çalhanoğlu yaptı. 

Inter, finalde ise Lazio - Atalanta eşleşmesinin galibiyle kupa için mücadele edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!