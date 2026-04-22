Hakan Çalhanoğlu'nun şovu Inter'i finale taşıdı!

Haberin Devamı

İtalya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi.

0-0’ın rövanşında Giuseppe Meazza’da oynanan müsabakadan Inter, 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Konuk ekip, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha’nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Inter'de sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Sazı eline alan milli futbolcu, 69 ve 86’da ağları havalandırarak skoru 2-2’ye getirdi.

Mücadelede son sözü ise Petar Sucic, 89. dakikada söyledi. Asisti ise Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Inter, finalde ise Lazio - Atalanta eşleşmesinin galibiyle kupa için mücadele edecek.