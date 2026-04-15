Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin hedefini İtalyanlar duyurdu! 'Amaç, Inter'i harekete geçirmek'

A Milli Futbol Takımı'mızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun adı uzun süredir Galatasaray ile anılırken, sezon sonunda bu transferin resmiyete kavuşacağı iddiaları hakimdi.

Haziaran 2027'ye dek Inter ile sözleşmesi bulunan Hakan'ın, sarı kırmızılılara imza atacağı iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, Fabrizio Romano'ya konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu.

Galatasaray'a olası transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ancak gerçekler çok açık: Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı.

Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor."

İTALYANLAR DUYURDU: AMAÇ, INTER'İ HAREKETE GEÇİRMEK

İtalyan Tuttosport, konuya ilişkin yazdığı özel haberde şu ifadelere yer verdi:

"Bu açıklamaların arkasında daha ince bir hedef olduğu aşikar: Inter’i harekete geçirmek. Kulüp, bu kadar önemli bir oyuncunun sözleşmesinin bitiş tarihine (Haziran 2027) yaklaşmasına seyirci kalamaz. Takımın "kıdemli" isimleri arasında olan Türk yıldız, kalma ihtimali en yüksek olan oyuncu olsa da son iki sezonda devamlılığı sık sık yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle sekteye uğradı.

Yine de bu sorunlar performansını etkilemedi: Regista (oyun kurucu), ligde az maç oynamış olsa da (19'u ilk 11 olmak üzere sadece 21 maç), sahada olduğu anlarda attığı 9 gol ve yaptığı asistlerle çoğu zaman belirleyici oldu.

Inter’in kadronun her departmanını güçlendirmek için ciddi yatırım yapması gerektiği düşünüldüğünde, doğru yönetildiğinde (dinlendirildiğinde) Serie A’da hâlâ bu kadar baskın olan bir oyuncuyu elden kaçırmak mantıklı görünmüyor.

Marotta, Ausilio, Baccin ve hatta Chivu da bunun farkında. Ancak aynı şekilde, gelecekteki Inter’in artık tamamen "Çalhanoğlu merkezli" bir takım olamayacağını da biliyorlar. Bu durum, pazarlık masasında oyuncunun şu an kazandığı 6.5 milyon Euro'luk maaşın altına inilmesi yönünde bir teklif olarak karşısına çıkacaktır.

FEDAKARLIK GEREKİYOR

Bu durumu ilk sezen kişi ise kuşkusuz menajer Stipic. Stipic, Galatasaray'ın mevcut rakamlar üzerinden iki yıllık bir sözleşmeyi tereddüt etmeden sunmaya hazır olduğunu biliyor; zira milli takım kaptanını eve döndürmenin yaratacağı medya etkisi pazarlama açısından büyük bir itici güç olacaktır.

Bu nedenle konu bir 'tercih meselesine' dönüşme riski taşıyor: Eğer Çalhanoğlu Inter’de kalmak istiyorsa, bir fedakarlık yapması gerekecek.

Belki de 2028'e kadar olan sözleşme yenileme teklifine, belirli hedeflere ulaşıldığında 2029'a uzayacak bir opsiyon eklenebilir.

Kesin olan şu ki; Inter ile köprüleri atmak istemeyen son kişi Stipic’in kendisi. Çünkü menajer, Milano’ya bir diğer oyuncusu olan Oumar Solet'i de Inter'e getirmeyi hedefliyor. Udinese'deki harika sezonun ardından saha dışı sorunlarını çözen stoper, önümüzdeki yaz transfer döneminde büyük bir takıma sıçrama yapmayı çok istiyor ve Inter transfer listesinin listesinin en başında yer alıyor."

