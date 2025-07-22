Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden çok net açıklama: 'Hakan gelecek sezon Inter'de olacak'

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Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu cephesinden iddialara yanıt geldi.

Milli futbolcunun menajeri, Hakan'ın geleceğiyle ilgili TRT Spor'a şu açıklamaları yaptı; "Birçok telefon görüşmesi, konuşma oluyor. Çok fazla haber çıkıyor, özellikle dijital medyada. Bunlar olabilir ancak bu süreçte karar vericiler arasında daha düzgün bir iletişimle ilerlemeli."

"INTER'DE KALACAK"

Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarını yalanlayan Stipic-Wipfler, "Hakan'ın transferinde adı anılan kulüplerle hiçbir kulüple görüşme yapılmadı. Fenerbahçe'yle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik. İddiaların dayanağı yok. Galatasaray'la da görüşmediğimizi söyleyebilirim. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak." dedi.

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Hakan'ın Inter'deki durumunun tartışılması hakkında konuşan menajer, "Bu tür konular (Marotta ve Lautaro'nun açıklamaları) kulüp içinde konuşulacaktır. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN SEÇENEKLERİ BAŞKA"

Hakan'ın küçükken Galatasaray taraftarı olması hakkında konuşan menajer, "Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var." sözlerini sarf etti.