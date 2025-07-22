×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden çok net açıklama: 'Hakan gelecek sezon Inter'de olacak'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlunun menajerinden çok net açıklama: Hakan gelecek sezon Interde olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 17:30

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarıyla alakalı açıklama yaptı. Stipic-Wipfler, 'Hakan gelecek sezon Inter'de olacak' ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu cephesinden iddialara yanıt geldi.

Gözden KaçmasınGalatasaraya transfer piyangosu vurdu Fransız kulüpleri yıldız futbolcunun peşine düştüGalatasaray'a transfer piyangosu vurdu! Fransız kulüpleri yıldız futbolcunun peşine düştüHaberi görüntüle

Milli futbolcunun menajeri, Hakan'ın geleceğiyle ilgili TRT Spor'a şu açıklamaları yaptı; "Birçok telefon görüşmesi, konuşma oluyor. Çok fazla haber çıkıyor, özellikle dijital medyada. Bunlar olabilir ancak bu süreçte karar vericiler arasında daha düzgün bir iletişimle ilerlemeli."

"INTER'DE KALACAK"

Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarını yalanlayan Stipic-Wipfler, "Hakan'ın transferinde adı anılan kulüplerle hiçbir kulüple görüşme yapılmadı. Fenerbahçe'yle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik. İddiaların dayanağı yok. Galatasaray'la da görüşmediğimizi söyleyebilirim. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak." dedi.

Hakan Çalhanoğlunun menajerinden çok net açıklama: Hakan gelecek sezon Interde olacak

Haberin Devamı

Hakan'ın Inter'deki durumunun tartışılması hakkında konuşan menajer, "Bu tür konular (Marotta ve Lautaro'nun açıklamaları) kulüp içinde konuşulacaktır. Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu. Tatil sonrası görüşmeler olacaktır, olaya profesyonel olarak bakalım." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN SEÇENEKLERİ BAŞKA"

Hakan'ın küçükken Galatasaray taraftarı olması hakkında konuşan menajer, "Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var." sözlerini sarf etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu

BAKMADAN GEÇME!