Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı penaltıda Antonio Conte'nin tepkisi basına sızdı: 'Şaka mı yapıyorsunuz?'

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İtalya Serie A 12. hafta karşılaşmasında Inter sahasında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 43. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçın 74. dakikasında Inter penaltı kazandı. Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte Inter lehine verilen bu penaltıya sert tepki gösterdi.

CONTE'NİN TEPKİSİNİ YAZDILAR

Mücadelenin 72. dakikasında Zambo Anguissa'nın Napoli ceza sahasında Denzel Dumfries'e yaptığı müdahel sonrası hakem Maurizio Mariani penaltı noktasını göstermişti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Napoli'nin deneyimli çalıştırıcısı Conte'nin hakemin yanına giderek, 'Şaka mı yapıyorsunuz? Bu nasıl penaltı' diyerek tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Antonio Conte'nin çok öfkelendiğini ve tepkisine devam ettiği belirtilirken Napoli Sportif Koordinatörü Gabriele Oriali, Conte'yi alandan uzaklaştırmayı zor da olsa başardığı vurgulandı.

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HAKAN PENALTIYI KAÇIRDI

Yoğun tepkiler sonrası topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu vuruşunda direği geçemedi.

Inter kariyerinde son 19 penaltı vuruşunu gole çeviren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk kez penaltı kaçırmış oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hakan, "İlk kez penaltı kaçırdım. Bu daha önce de olabilirdi ya da daha sonra olacaktı ama Napoli'ye karşı oynadığımız maçta olduğu için üzgünüm. Çünkü bu bizim için çok önemli bir maçtı. Ancak düşmemem ve şimdi hemen kalkmam lazım çünkü şampiyonluk yolu uzun bir maraton" dedi.