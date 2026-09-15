×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter görüşmelerinde dikkat çeken detay! 'Sakatlık, göz önünde bulundurulacak'

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Sakatlık
Hakan Çalhanoğlunun Inter görüşmelerinde dikkat çeken detay Sakatlık, göz önünde bulundurulacak
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 16:34

İtalya Serie A devi Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sezona harika bir başlangıç yapmış ve gollerle başlamıştı. Hakan, Udinese maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemezken, Roma maçında da yer almayacağı açıklandı. Öte yandan Inter’in, sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli oyuncunun kontrat yenileme sürecinde bu durumu göz önünde bulunduracağı öne sürüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Udinese karşılaşması öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Hakan Çalhanoğlunun Inter görüşmelerinde dikkat çeken detay Sakatlık, göz önünde bulundurulacak

Udinese karşılaşmasının hazırlıkları sırasında ilk sinyalleri veren Hakan Çalhanoğlu, buna rağmen kendisini iyi hissettiğini ve orta sahadaki görevine devam edeceğini düşünüyordu. Ancak teknik heyet, riske girmemek adına milli futbolcuyu maç kadrosuna dahi almadı. İlk değerlendirmelerde yaşanan problemin adduktor kaslarındaki yorgunluk olduğu belirtildi.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından Roma maçı öncesi yapılan tetkiklerde, Hakan’ın kas zorlanması yaşadığı ve Roma maçında yer almayacağı kulübün resmi yayın organından duyuruldu.

Haberin Devamı

Hakan Çalhanoğlunun Inter görüşmelerinde dikkat çeken detay Sakatlık, göz önünde bulundurulacak

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ‘SAKATLIK’ DİKKATE ALINACAK

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı konusunda dikkatli davranılmasının arkasında ise yoğun maç trafiğinin yanı sıra geçmişte yaşadığı problemler bulunuyor. Milli futbolcu, son iki yılda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 28 maç kaçırdı. Hakan'ın yaşadığı sakatlıkların, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız ile yeni kontrat görüşmelerinde de etkili olması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlunun Inter görüşmelerinde dikkat çeken detay Sakatlık, göz önünde bulundurulacak

Inter Sportif Direktörü Dario Baccin, Udinese maçı öncesinde milli futbolcunun sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baccin, “Görüşmelere başladık ve şimdilik sakin bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde ve aylarda konuyu daha detaylı ele alacağız. Her şeyi sakin bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hem biz oyunculardan hem de onların büyük bir kulübün parçası olmasından memnunuz” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!