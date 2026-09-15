Hakan Çalhanoğlu'nun Inter görüşmelerinde dikkat çeken detay! 'Sakatlık, göz önünde bulundurulacak'

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İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Udinese karşılaşması öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.



Udinese karşılaşmasının hazırlıkları sırasında ilk sinyalleri veren Hakan Çalhanoğlu, buna rağmen kendisini iyi hissettiğini ve orta sahadaki görevine devam edeceğini düşünüyordu. Ancak teknik heyet, riske girmemek adına milli futbolcuyu maç kadrosuna dahi almadı. İlk değerlendirmelerde yaşanan problemin adduktor kaslarındaki yorgunluk olduğu belirtildi.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından Roma maçı öncesi yapılan tetkiklerde, Hakan’ın kas zorlanması yaşadığı ve Roma maçında yer almayacağı kulübün resmi yayın organından duyuruldu.

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YENİ SÖZLEŞME İÇİN ‘SAKATLIK’ DİKKATE ALINACAK

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı konusunda dikkatli davranılmasının arkasında ise yoğun maç trafiğinin yanı sıra geçmişte yaşadığı problemler bulunuyor. Milli futbolcu, son iki yılda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 28 maç kaçırdı. Hakan'ın yaşadığı sakatlıkların, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız ile yeni kontrat görüşmelerinde de etkili olması bekleniyor.

Inter Sportif Direktörü Dario Baccin, Udinese maçı öncesinde milli futbolcunun sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Baccin, “Görüşmelere başladık ve şimdilik sakin bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki günlerde ve aylarda konuyu daha detaylı ele alacağız. Her şeyi sakin bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hem biz oyunculardan hem de onların büyük bir kulübün parçası olmasından memnunuz” ifadelerini kullandı.