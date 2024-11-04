Hakan Çalhanoğlu'nun gole yaklaştığı maçta Inter, zirveyle farkı 1'e indirdi

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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, konuk ettiği Venezia'yı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Inter'in galibiyet golünü 65. dakikada Lautaro Martínez kaydetti.
Sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada oyuna dahil oldu.
Müsabakanın 88. dakikasında Venezia kalesine harika bir şut çıkaran Hakan Çalhanoğlu, kaleci Stankovic'i geçemezken rakibini tebrik etti.
Bu galibiyetle puanını 24'e çıkaran Inter, lider Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligde 8 puanda kalan Venezia ise 18. sırada yer aldı.
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arsenal'ı ağırlayacak.
🚀 Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu ve Stankovic'in kurtarışıpic.twitter.com/sxiYHTTR4p— Spor Arena (@sporarena) November 3, 2024