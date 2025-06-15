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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

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#Transfer#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlunun babasından, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 21:49

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.

'MENAJERİ GELECEK' İDDİASI

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic yakın bir zamanda İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimiyle yüz yüze görüşmelerde bulunacak.

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BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu gelişmelerin ardından Hakan Çalhanoğu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Çalhanoğlu'nun paylaşımında "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." ifadeleri yer aldı.

Hakan Çalhanoğlunun babasından, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

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#Transfer#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu

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