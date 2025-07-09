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Hakan Çalhanoğlu'nun akıbeti belli oldu! Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi

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#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu#Inter
Hakan Çalhanoğlunun akıbeti belli oldu Galatasaraya kötü haber İtalyadan geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 22:25

Transfer dönemi geleceği merak konusu olan Hakan Çalhanoğlu'nun akıbeti belli oldu. Galatasaray, milli futbolcuyu transfer etmek için gerekli şartlar oluşmadı.

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Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'a kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

INTER'DE KALIYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'den ayrılmayacak.

Haberin detaylarında, Galatasaray ile Inter arasında transfer görüşmelerini ilerletmek için gerekli şartların oluşmadığı belirtildi. 

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARİYERİ

2021 yazında transfer olduğu Inter'de bugüne dek 182 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 38 gol atıp 32 de asist üretti.

Hakan Çalhanoğlu Inter kariyerinde 1 İtalya Serie A, 3 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası zaferi yaşadı. Milli futbolcu Devler Ligi'nde iki kez de final oynadı.

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#Galatasaray#Hakan Çalhanoğlu#Inter

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