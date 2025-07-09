Hakan Çalhanoğlu'nun akıbeti belli oldu! Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi

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Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'a kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

INTER'DE KALIYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'den ayrılmayacak.

Haberin detaylarında, Galatasaray ile Inter arasında transfer görüşmelerini ilerletmek için gerekli şartların oluşmadığı belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARİYERİ

2021 yazında transfer olduğu Inter'de bugüne dek 182 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 38 gol atıp 32 de asist üretti.

Hakan Çalhanoğlu Inter kariyerinde 1 İtalya Serie A, 3 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası zaferi yaşadı. Milli futbolcu Devler Ligi'nde iki kez de final oynadı.

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